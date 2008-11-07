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Bilim / Teknoloji

60 yaş üstüne özel bilgisayar!

Japon elektronik firması Fujitsu, ülkede 60 yaşın üstündekiler için özel olarak tasarlanmış bir dizüstü bilgisayarı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

07 Kasım 2008 02:00

Fujitsu'nun açıklamasında, ilk kez fareyle tanışacak ve internet kullanacak yaşlılar için tasarlanan modelin adının "raku raku pasokon" (Kolay PC) olduğu belirtildi.

Japonya'da 60 yaşın üzerindekilerin sadece yüzde 50'sinin bilgisayar kullandığı kaydedilen açıklamada, bu yeni modelin "kolay ve güvenli şekilde" kullanılabildiği ifade edildi.

Firmaya göre nüfusunun yüzde 21'i 65 yaşın üzerindekilerden oluşan Japonya'da, yaşlıların yakınlarıyla iletişim kurması ve evlerinden çıkmadan alışveriş yapabilmesi için böyle bir dizüstü bilgisayara talep arttı.

Yeni modelin klavyesinde, sık kullanılan harflerin bulunduğu tuşlara değişik renkler verilmiş ve harfler normal klavyedekilerden daha büyük.

Bu modelde, normal bilgisayarlarda bulunmayan, olası sorunların çözülmesinde kullanılacak bir "destek" tuşu da bulunuyor.

Ne zaman piyasaya sürüleceği belirtilmeyen bilgisayarda, firmanın araştırmalarına göre en çok kullanılan 5 programa rahatça ulaşılması için özel bir menü de yer alıyor.

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