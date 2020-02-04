60 ve 65 yaş üstü vatandaşların yoğun mesai saatlerinde ulaşıma bilet parası ödemesi planlanıyor

Belediye ve demiryollarına ait şehir içi toplu taşıma araçlarından indirimli ya da ücretsiz yararlanan 60 ve 65 yaş üstü vatandaşların mesai yoğunluğunun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde bilet parası ödemelerini zorunlu hale sokacak yeni bir yasa geliyor.
10.6 milyon vatandaşı ilgilendiriyor
Hesaplamalara göre, memur kenti olarak da bilinen başkent Ankara'da sabah mesai yoğunluğu 07:00-09.30 saatleri arasında, akşam ise 16:00 ile 20:00 saatleri arasında yaşanıyor. İstanbul'da ise bu yoğunluk daha uzun sürelere yayılabiliyor.
TÜİK'e göre, 60-64 yaş arasında 3 milyon 446 bin, 65 yaş üstünde de 7 milyon 186 bin olmak üzere toplam 10 milyon 632 bin vatandaşımız bulunuyor.
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