60 ve 65 yaş üstü vatandaşların yoğun mesai saatlerinde ulaşıma bilet parası ödemesi planlanıyor

10.6 milyon vatandaşı ilgilendiriyor

Hesaplamalara göre, memur kenti olarak da bilinen başkent Ankara'da sabah mesai yoğunluğu 07:00-09.30 saatleri arasında, akşam ise 16:00 ile 20:00 saatleri arasında yaşanıyor. İstanbul'da ise bu yoğunluk daha uzun sürelere yayılabiliyor.

TÜİK'e göre, 60-64 yaş arasında 3 milyon 446 bin, 65 yaş üstünde de 7 milyon 186 bin olmak üzere toplam 10 milyon 632 bin vatandaşımız bulunuyor.

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