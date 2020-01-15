AKP'nin birkaç ay içinde Meclis'e sunmayı planladığı yerel yönetimler yasa teklifinde neler var?

Ayşe Sayın

AKP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, uzun süredir üzerinde çalıştıkları yerel yönetim yasası değişikliğiyle ilgili hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

Özhaseki, muhalefetin, belediyelerin yetkilerini sınırlayacağı gerekçesiyle eleştirdiği yasa değişikliğinde "geriye götürücü düzenleme olmayacağını" savundu.

Özhaseki, "Kolaylaştırıcı, belediye başkanlarının önünü açıcı maddeler var genellikle" dedi. Yasayı konsensüsle çıkarmak istediklerini belirten Özhaseki, yeni düzenlemede belediyelerin "ayaklarını yorganına göre uzatmalarını gerektirecek" hükümler olacağını ifade etti.

Mehmet Özhaseki, yerel yönetimler yasa teklifi hazırlığı konusunda BBC Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Yasa teklifi üzerinde çalışmaların son aşamaya geldiğini ve rötuşların yapıldığını belirten Özhaseki, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başkanlığında yapılacak toplantıda da son biçiminin verilebileceğini ve "1-2 ay içinde TBMM'ye sunabileceklerini" söyledi.

"Önce kendi içimizde netleşmemiz lazım"

Soru: Yerel yönetimler yasa teklifi ile muhalefetle de görüştünüz, ne aşamada çalışmalar?

Özhaseki: Görüşüyoruz doğru, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz beyle görüştük, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'la görüştük. Onlar aslında "elinizdeki taslağı verseniz" dediler.

Onlara ben eski Belediyeler Birliği'nde çalıştığımız taslağı gönderdim ama kendi içimizde bizim netleşmemiz icap ediyor parti olarak. Ortaya koyacağımız, arkasında duracağımız taslağın ortaya çıkması lazım ki bizim teklifimiz bu diyelim.

Yoksa belediye başkanlarımızdan onlarca teklif geliyor, olacak teklif var, olmayacak teklif var. O yüzden hepsi konuşuluyor şimdi, son halini verdikten sonra yine ben Sadir beyle oturacağım. Ortalama 60 madde çıkar diye düşünüyorum.

Soru: Muhalefet, merkezi idare belediyelerin gelirlerine el koyacak diyor.

Özhaseki: Çok yenileştirici kolaylaştırıcı belediye başkanlarının önünü açıcı maddeler var genellikle. Belediye başkanlarının işini zorlaştıran, günümüzdeki yerel yönetim anlayışını daha geri götüren bir düzenleme yok.

Bakın ben size bir şey söyleyeyim, içerisinde birçok maddeler çıkar ama, halihazırdaki belediyeleri gerek mali yönden, gerek yetki yönünden, gerek imar yönünden geriye götürücü madde olmaz.

"Boylarından büyük işlere giriyorlar"

Soru: Belediyeler borç içinde olmaktan yakınıyor ve hepsi finansman kaynaklarının artırılmasını istiyor...

Özhaseki: Neden borç içinde? Seçimler yaklaşırken, yeniden aday olmak isteyen belediye başkanı arkadaş boyundan büyük işlere giriyor. Kendini göstermek istiyor.

Bunu ben A partisi, B partisi için söylemiyorum. Ortalama psikolojiyi anlatmak için söylüyorum.

Arkasından dayanamıyor, çevreden insanlar tek tük elemanlar almaya çalışıyor "beni desteklesin" diye.

Oluyor ya da olmuyor, o gidiyor veya yeni birisi geliyor. Geldiğinde yeni adam bocalamaya başlıyor. Kocaman işlere başlanmış, işler yarıda kalmış, borç var harç var, merkezi idare ne yapsın buna

Merkezi idare, ben bundan sonra projelerinize bakacağım dese, bu da merkezileşme gibi bir başka sorunu getirir, onu da diyemiyor haliyle.

Sizin teklifte buna engel olacak bir düzenleme olacak mı? Mesela, "seçime 3 ay kala işçi alınmayacak, kadrolar kapalı" gibi…

Haliyle norm kadro hikayesi biraz daha belirginleşiyor orda. En azından belediyelerden belli bir miktarın üzerinde daha fazla kesilmemesi ile ilgili ben bir teklif hazırladım. Ama Maliye ne der bilemem.

Şu anda belediyelere gerek İller Bankası gerekse Maliye'den gelen paylarından yüzde 60'a kadar kesintiler oluyor. Belediye gitmiş, oradan 10 yıllığına para almış, her ay kesiliyor.

İller Bankası'ndan faizli para almış, o kesiliyor, DSİ ile taahhütte girmiş, iş yapmış "paramdan kesin" demiş, kesiliyor. Yapılandırma yapmış, kendisi yapmış ama bunu.

Dış borç yapmış, dış borç olunca sanki borç değilmiş gibi geliyor, ama o da borç. Gitmiş dışarıdan 50 milyon dolar almış, kesiliyor. O kesintiler geliyor yeni başkanın karşısına. Merkez de gelecek 10 liranın 6 lirasına el koyuyor. Merkezin ne günahı var?

"Ayağını yorganına göre uzatacak"

Soru: Teklifte ne öngörüyorsunuz? 10 liranın 6 lirası değil de 3'ü kesilsin mi diyeceksiniz?

Özhaseki: İşte ona benzer teklifler var.

Yani burada biraz daha ayağını yorganına göre uzatması gerektiren maddeler var.

Gelirlerini, öz kaynaklarını artırıcı maddeler var belediyelerin.

Soru: Örnek verir misiniz?

Özhaseki: Epeyce var ama bunların hiçbirisi "tamam olsun bu bizim teklifimiz" denecek maddeler değil.

Soru: İbrahim Kalın, "30 büyükşehir belediye başkanı yeniden toplanacak" dedi. O konuda mekanizma nasıl yürüyecek, o komisyon toplantılarında siz de olacak mısınız?

Özhaseki: Fuat Oktay bey yürütüyor o işi, doğrusu da o. Nihayetinde ben bir partinin genel başkan yardımcısıyım. Değişik partilerden arkadaşları çağırıp da dinlemek yakışık almaz. Otururuz arkadaşlarla tabii ki değişik partilerle de otururuz.

Fuat bey, cumhurbaşkanı yardımcımız başkanlığında onlar sunum yapacaklar. Fuat bey de o dosyalara çalışıyor. Ben de gördüm o dosyaları.

Orada çakışan maddeler var, bazen çok aykırı düşen maddeler var, onlara tek tek Fuat bey bakıyor. Bugünlerde biraraya gelinir diye düşünüyorum.

Getty Images

"Konsensus sağlayıp, oy birliği ile çıkarmayı düşünüyorum"

Soru: Yasa teklifi konusunda siz sadece MHP ile mi çalışacaksınız?

Özhaseki: Elbette öyle görünüyor ama CHP ile de biz bu arada bir konsensüs sağlayıp oybirliği ile çıkarmayı da düşünüyorum ben. Yapabilirsek öyle bir niyetim var benim. Nihayetinde belediyeler, herkesi ilgilendirdiği gibi, bugün bir partiye ait olan bir belediye yarın bir başka partiye ait olabiliyor.

Bugün siz kendi partinize göre bir kanun maddesi yaparsınız ama yarın bir bakarsın tersine dönebilir. O yüzden burada en doğrusunu yapmak gerekiyor.

Soru: Belediye başkanlarının yakınlarının kadroya alınmaması konusunda bir çalışmanız olacak mı?

Özhaseki: Orada etik kurallar konusunda ben net maddeler yazdım. Zaten mevcut etik kurallar var. Ama biraz daha netleştirerek, işte gazetelerde başlık olan, insanların rahatsız olduğu yakınlarına iş güç, yönetimlerden maaş ödeme, maddi menfaat sağlama gibi... İşte bunun kaçıncı dereceye kadar olacağına kadar tespitler olması için yeniden yazdım ben bir daha.

Soru: Kaçıncı derece akrabaya kadar izin verilmeyecek?

Özhaseki: Onların hepsi teklifimizin içinde.