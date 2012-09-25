6 yılda 3 kez büyük ikramiye kazandılar

Norveç'te bir aileye, 2006'dan bu yana lotodan 3 kez büyük ikramiye isabet etti.

Norveç'in Verden Gang gazetesi, haftasonu 19 yaşındaki Tord Oksnes'in, "aile geleneğini bozmayarak", lotodan 12.2 milyon kron (yaklaşık 3.7 milyon TL) ikramiye kazandığını yazdı.

Gazete, Oksnes'in 26 yaşındaki kız kardeşi Hege Jeannette'in 2010'da lotodan 8.2 milyon kron (2.4 milyon TL), babası Leif'in (58) ise 2006'da 4.1 milyon kron (1.2 milyon TL) kazandığına dikkati çekti.

Lotoların, kız kardeş Jeanette'in hamile olduğu ya da doğurduktan kısa süre sonra tutturulduğu belirtildi.