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Yaşam

6 yılda 3 kez büyük ikramiye kazandılar

Şanslı aile 6 yılda tam 7.3 milyon TL kazandı

25 Eylül 2012 22:19

 

Norveç'te bir aileye, 2006'dan bu yana lotodan 3 kez büyük ikramiye isabet etti. 
 
Norveç'in Verden Gang gazetesi, haftasonu 19 yaşındaki Tord Oksnes'in, "aile geleneğini bozmayarak", lotodan 12.2 milyon kron (yaklaşık 3.7 milyon TL) ikramiye kazandığını yazdı.
 
Gazete, Oksnes'in 26 yaşındaki kız kardeşi Hege Jeannette'in 2010'da lotodan 8.2 milyon kron (2.4 milyon TL), babası Leif'in (58) ise 2006'da 4.1 milyon kron (1.2 milyon TL) kazandığına dikkati çekti.
 
Lotoların, kız kardeş Jeanette'in hamile olduğu ya da doğurduktan kısa süre sonra tutturulduğu belirtildi.

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