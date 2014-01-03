'6 yıl önce kalp ameliyatı geçirdim, ifade vermeye sonra geleceğim'

Hrant Dink cinayetinde kamu görevlileri ile ilgili soruşturmayı yürüten savcı Muammer Akkaş tarafından ifadeye çağrılan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, savcı Akkaş'a hastaneden aldığı 18 günlük sağlık raporunu gönderdi. Uzun, ifade vermeye 'şimdilik' gelemeyeceğini söyleyerek mazeret bildirdi. 2008'de açık kalp ameliyatı geçiren Sabri Uzun'un, kalbindeki şikayetten dolayı rapor aldığı kaydedildi.

Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla'ya konuşan Sabri Uzun, 'Daha önce de mahkeme çağırırsa seve seve ifadeye gideceğimi söylemiştim. Savcılık çağırmış. Yine ifade vereceğim. Ancak, sağlıklı ifade vermek istiyorum'' dedi.



Tanık olarak ifadeye çağrılmıştı



Hrant Dink cinayetinin "büyük abisi" olarak nitelendirilen Erhan Tuncel geçen ay mahkemede verdiği ifadesinde, “Ali Fuat ve Sabri Uzun ölüm ihbarı yapmamış ve yanlış rapor düzenlenmiştir. Ali Fuat ve Ramazan Akyürek çetenin üzerindedir. Beni bir numaralı sanık yapıp kendilerini saklamıştır. Oda TV, Cübbeli, Şike, KCK, Hanefi Avcı suçsuz. Bunları yapan cemaat değil bu ikisidir. Savcılık halen şahısların kurduğu tuzakla karşı karşıyadır” demişti.



Muammer Akkaş çağırdı



Erhan Tuncel'in bu ifadelerinden sonra Hrant Dink cinayetinde kamu görevlileri ile ilgili soruşturmayı yürüten, 17 Aralık'taki 'Büyük Rüşvet' adı verilen soruşturmayı da başlatan sonra da soruşturmadan alınan savcı Muammer Akkaş tarafından eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun ifade vermek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne çağrılmıştı.



Savcı Akkaş'a 18 günlük rapor sundu



Savcı Muammer Akkaş'ın tebligatı dün kendisine ulaşan Sabri Uzun, savcılığa kalbinde yaşadığı rahatsızlıktan ötürü aldığı 18 günlük sağlık raporunu gönderdi. Sabri Uzun'un avukatı tarafından savcılığa ulaştırılan mazeret dilekçesine sağlık durumuna ilişkin sağlık raporu da eklenerek, 'savcılığın davetine rapor süresi bitene kadar icap edilemeyeceği' kaydı düşüldü.



'Sağlım el verdiğinde seve seve ifade vereceğim'



2008'de açık kalp ameliyatı geçiren Sabri Uzun şunları söyledi:

''Daha önce de söylemiştim. Dink cinayetinin perde arkasının aralanması açısından Erhan Tuncel’in açıklamaları son derece önemlidir. Mahkeme çağırdığı takdirde seve seve ifade vermeye geleceğim demiştim. Savcı bey çağırmış ifadeye. Yine gideceğiz. 2008'de ağır bir kalp ameliyatı geçirdim. Şu anda sağlık şartlarım İstanbul seyahati ve ifade vermek için uygun değil. Doktorumdan aldığım sağlık raporunu savcılığa gönderdim. Sağlık şartlarım uygun olduğunda gidip seve seve ifademi vereceğim. Sağlıklı bir şekilde ifade vermek istiyorum.''