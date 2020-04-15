6 yeni Koronavirüs türü keşfedildi

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, keşfedilen 6 yeni Koronavirüs türünden üçü alfakoronavirüs iken üçü de betakoronavirüs olarak sınıflandırıldı.

Bilim insanları yeni keşfedilen 6 Koronavirüs türünün Covid-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi.

İlk bulgulara göre bu virüsler SARS, MERS veya Covid-19'a sebep olan türler ile yakından ilişkili değil.

Küresel bir salgına dönüşen Covid-19’un ana kaynağının yarasalar olduğu tahmin ediliyor. Ancak bilim dünyası henüz bu iddiayı kanıtlayabilmiş değil.

Bilim insanları yarasalarda muhtemelen binlerce Koronavirüs türü olduğunu görüşünde.

Araştırmayı yapan ekip yeni keşfedilen Koronavirüs türlerinin diğer hayvanlara ya da insanlara geçip geçemeyeceği sorusunu cevaplayabilmek adına daha detaylı bir araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.