6 yaşındaki öğrencisini 'haydar' adını verdiği sopayla döven öğretmen açığa alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 yaşındaki öğrencisini okumayı öğrenemediğinden 'haydar' ismini verdiği sopayla dövdüğü iddia edilen öğretmeni açığa aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, "öğretmenin 6 yaşındaki öğrencisini 'haydar' sopasıyla dövdüğü iddiası" başlığıyla bazı medya organlarında yayımlanan habere konu olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve bahsi geçen öğretmen açığa alındı.

Olay, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu'nda meydana geldi.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi bir çocuk, iddialara göre ders sırasında yazıları okuyamadığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından 'Haydar' adını verdiği sopayla kaba etine vurularak dövüldü. Kaba etinde kızarıklıkların meydana geldiği 6 yaşındaki öğrenci, "Öğretmenim beni tekrar dövecek" endişesiyle okula gitmezken, aileyse yaşananlara tepki gösterdi.

"Arkasında sopa izi gördüm"

25 yaşındaki anne B.K., çocuğunu tüm gün okul çevresinde beklediğini belirterek, "Çocuğumu okulda beklerken ağlayarak tenefüse çıktı. ‘Anne öğretmenim bağırdı’ dedi. O sırada vurduğunu söylemedi. Sonra tekrar sınıfa girdi, bir sonraki tenefüste sendelediğini fark ettim, yine ağlıyordu. Kıyafetini indirdiğimde arkasında sopa izi gördüm. Öğretmeni, oğlum okuyamadığı için sopa ile vurmuş. Çocuğum acıdan ağlıyordu. Öğretmeni ikaz ettiğimde özür dilemedi ama ertesi gün eşimden özür diledi ve vurduğunu kabul etti" dedi.