T24 LogoT24 Logo
Yaşam

6 yaşındaki çocuğa kayyım atandı!

"Tuhaf geliyor ama mahkeme de böyle bir karar verdi"

17 Aralık 2017 23:02

İlk evliliğinden dört, ikinci evliliğinden de bir olmak üzere toplam beş kızı olan Bahattin Furuncuoğlu'nun, erkek çocuk  isteğinden dolayı, Türkmenistan uyruklu bir kadının yeni doğan erkek çocuğunu nüfusuna geçirmesinden 6 sene sonra mahkeme çocuğa kayyım atanmasına karar verdi. 

Show Tv'nin haberine göre, Furuncuoğlu, "Çocuğa kayyım atanmış evet. Tuhaf geliyor ama mahkeme de böyle bir karar verdi. Çocuk ortada kalmasın diye ben de alıp nüfusuma kayıt ettirdim" dedi.

İkinci eşinin şikâyetiyle konunun yargıya taşınmasına tepki gösteren Furuncuoğlu, "Kayyım ne yapacak alıp da? Kayyım çocuğu alıp bakacaksa ben her türlü yardımı yapmaya hazırım" diye konuştu.

İkinci eş de, "Bu çocuk büyüyecek diyecek, 'Ben çekik gözlü çocuğum. Size benzemiyorum'. Gerçek annesine kavuşsun istiyorum. Kadın bakamadı, çocuğunu verdi. Ama bu 5 sene içerisinde belki durumu değişir" diye konuştu. 

ETİKETLER

Bahattin Furuncuoğlukayyım6 yaşındaki çocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24