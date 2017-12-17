6 yaşındaki çocuğa kayyım atandı!

İlk evliliğinden dört, ikinci evliliğinden de bir olmak üzere toplam beş kızı olan Bahattin Furuncuoğlu'nun, erkek çocuk isteğinden dolayı, Türkmenistan uyruklu bir kadının yeni doğan erkek çocuğunu nüfusuna geçirmesinden 6 sene sonra mahkeme çocuğa kayyım atanmasına karar verdi.

Show Tv'nin haberine göre, Furuncuoğlu, "Çocuğa kayyım atanmış evet. Tuhaf geliyor ama mahkeme de böyle bir karar verdi. Çocuk ortada kalmasın diye ben de alıp nüfusuma kayıt ettirdim" dedi.

İkinci eşinin şikâyetiyle konunun yargıya taşınmasına tepki gösteren Furuncuoğlu, "Kayyım ne yapacak alıp da? Kayyım çocuğu alıp bakacaksa ben her türlü yardımı yapmaya hazırım" diye konuştu.

İkinci eş de, "Bu çocuk büyüyecek diyecek, 'Ben çekik gözlü çocuğum. Size benzemiyorum'. Gerçek annesine kavuşsun istiyorum. Kadın bakamadı, çocuğunu verdi. Ama bu 5 sene içerisinde belki durumu değişir" diye konuştu.