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Dünya

6 yaşındaki ABD'li çocuk Ümran Dakneş'i unutamadı, evini teklif etti

Obama'ya mektup yazmaya karar veren Alex, bir de video mesaj gönderdi. Sosyal medyada 60 binden fazla paylaşılan videoda Alex,

22 Eylül 2016 17:12

6 yaşındaki ABD'li çocuk evini Ümran Dakneş'e teklif etti
Başkan Obama'ya mektup gönderen ve videoyla seslenen Alex'in görüntüleri, Facebook'ta 60 binden fazla paylaşıldı. Alex, ABD Başkanı'na gönderdiği mesajda ambulanstaki görüntüsüyle dünyayı ağlatan Suriyeli çocuk için 'Lütfen onu evimize getirebilir misiniz?' diye sesleniyor.

ABD New York'ta yaşayan altı yaşındaki Alex, Suriye Halep'te geçen ay gerçekleşen bombardımanın ardından ambulansta otururken çekilen fotoğrafıyla insanlığı şoke eden Umran Dakneş'i unutamadı.

Beş yaşındaki akranı için ABD Başkanı Barack Obama'ya mektup yazmaya karar veren Alex, bir de video mesaj gönderdi.

Kısa sürede sosyal medyada dolaşıma giren video mesaj, Facebook'ta şimdiden 60 binden fazla paylaşıldı.

Beyaz Saray'ın paylaştığı mektubuna 'Sevgili Başkan Obama' diye başlayan Alex, Beyaz Saray'a gönderdiği cümlelerine şöyle devam ediyor:

"Suriye'de ambulanstaki çocuğu hatırlıyor musun? Lütfen onu alıp evimize getirebilir misin? Biz sizi evde çiçekler, balonlar ve bayraklarla bekleyeceğiz. Biz Ümran'a bir aile vereceğiz, o bizim kardeşimiz olacak..."

Başkan Obama, mülteci krizinin görüşüldüğü Birleşmiş Milletler zirvesinde Alex'in cümlelerinden alıntı yaptı ve "Hepimiz Alex gibi olmalıyız" dedi.

Sosyal medyada videonun altına yorum yapan kullanıcılardan bazıları, mesajı okurken ağladığını yazdı.

Halep'in merkezindeki Katırcı mahallesindeki evi Şam rejimi ya da Rus uçaklarınca bombalanan Ümran Dakneş, yaralı olarak enkazdan çıkarılmış ve bir ambulansa konulmuştu. Şaşkın halde ambulansta öylece oturan Ümran, yüzünü silmiş ve kan bulaşan elini nereye sileceğini bilememişti. Başına ne geldiğini anlamayan beş yaşındaki çocuğun bakışları, yeryüzünde milyonlarca insanın içini kavurmuştu.

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