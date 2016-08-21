Ümran'ın 10 yaşındaki ağabeyi kurtarılamadı



Geçen hafta Halep'te meydana gelen hava saldırısı sonrasında ambulansta toz ve kanlar içindeki görüntüsüyle Suriye'deki iç savaşın sembolü haline gelen Ümran'ın 10 yaşındaki ağabeyi aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.

Suriye İnsan hakları Gözlem Örgütü’nden yapılan açıklamada, Halep'teki bombardımanda Ümran ve ailesinin enkaz altından kurtarılmasının ardından, bombardıman sırasında ağır yaralanan ve tedavi altına alınan 10 yaşındaki ağabeyi Ali, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ümran'ın enkaz altından kurtarılışının ardından orada bulunan fotoğrafçı Mahmud Raslan da Alman Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Ali'nin öldüğünü söyledi. Raslan küçük çocuğun cuma günü ağır yaralandığı karın bölgesinden bir ameliyat geçirdiğini ve ameliyattan sonra doktorların Ali'nin durumunun stabil olduğunu ancak cumartesi günü durumunun giderek kötüleştiğini bildirdiğini duyurdu.

Suriyeli insan hakları savunucusu Lina Sergie Attar, twitter hesabı üzerinden "Ümran'ın hikâyesinin en iyi tarafı ailesinin bir mucize eseri sağ kurtulması. Ne yazık ki bu Suriye'deki farklı diğer birçok hikâyeden sadece bir tanesi. Rahat uyu küçük Ali" diye yazdı.

İç savaşın sembolü oldu

Ümran, ambulansta hava saldırısının şokuyla hiçbir şeye tepki vermediği görüntüsüyle tüm dünyada Halep'teki sivillerin çektikleri acıların sembolü haline gelmişti. Bombardıman sonrasında Ümran'ı muayene eden doktoru, “Korku ve şaşkınlık içindeki Ümran şok geçirdiği için ne ağladı, ne de ağzından tek bir kelime çıktı” dedi. Doktor Muhammed medya sayesinde Ümran'ın öyküsünün bütün dünyaya yayıldığını, her gün hastaneye getirilen çok sayıdaki yaralı çocuğun akıbetinden ise kimsenin haberi olmadığını' söyledi. Doktor Muhammed, “Bu çocuklar belki ölecek, belki de uzuvlarını kaybedip sakat kalacaklar” diye konuşmuştu.

2011 yılından bu yana devam eden Suriye iç savaşında şimdiye kadar en az 290 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Milyonlarca Suriyeli de savaş yüzünden mülteci konumuna düşerek komşu ülkelere sığındı. Uluslararası Af Örgütü, Suriye hapishanelerinde şimdiye kadar 17 bin 700 tutuklunun işkence ve dayakla öldürüldüğünü duyurdu.