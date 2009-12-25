6 yaşımda Allah inancımı yitirdim

Balçiçek Pamir’le Söz Sende programına konuk olan Lale Mansur, hemen her konudaki ilginç tespitleri ve açıklamalarıyla ses getirdi.



Üç büyük din ve kitaptan hiçbirine inanmadığını ve agnostik olduğunu söyleyen sanatçı, Balçiçek Pamir’in “Böyle hissetmeye ne zaman başladınız?” sorusuna şu cevabı verdi: “Altı yaşımdayken bir arkadaşımı kaybettim. O gün o üzüntüyle isyan ettim ve Allah’ı sorgulamaya başladım. Küçücük, masum bir çocuk ölmeyi hak etmek için ne yapmış olabilirdi? Daha sonraları ise bu düzeni kuran bir şeylerin varlığına inanmaya başladım ama bunun ne olduğuyla ilgili değilim. Mesela ikinci hayata filan inanıyorum Ben sadece daha iyi bir insan olmaya, egomu ve komplekslerimi törpülemeye çalışıyorum. İlla ki bir dine bağlanacaksam Budizm gibi bir şeyi tercih ederim.”