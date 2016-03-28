6 soruda sanal gerçeklik kaskı Oculus Rift



Uzun yıllardır geliştirme safhasında bulunan Oculus Rift sanal gerçeklik kaskları piyasaya çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda ön sipariş verenlere cihazın sevkiyatı bugünden itibaren başladı. Önümüzdeki haftalarda 700 euroya piyasada satışa çıkacak cihazın teknik özellik, sistem gereksinimleri ve diğer ayrıntıları DW'den Hannah Fuchs araştırdı.

Oculus Rift adı nereden geliyor?

Oculus, Latince göz anlamına geliyor. Rift ise İngilizce kopuş demek. Oculus Rift kaskı, sanal dünya ile gerçeklik arasındaki yol ayrımını ifade ediyor.

Oculus Rift ile neler yapılabiliyor?

Oculus Rift öncelikle bir oyun cihazı. Kaskı takar takmaz yeni bir dünyaya bakıyorsunuz. Oyuncu serbest şekilde hareket edebiliyor, çevresine göz atabiliyor, nesnelerin altındakini ya da arkasındakini görebiliyor. Kullanıcı bir tür 360 derecelik kokpitte oturuyor.

Kontrol birimleri aracılığıyla nesnelerle etkileşim içine girip onlara dokunabiliyor, onları yerlerinden kaldırabiliyor. Oculus Rift kullanıcıları sanal dünyada buluşup burada karşılıklı oynabiliyor.

İnternete farklı kullanıcıların sanal gerçeklik deneyimlerini yansıtan birçok video yüklenmiş durumda. Bu videoda bir kullanıcı lunaparkta eğlence trenini deniyor.

Bir başka kullanıcı ise bir korku oyununu deniyor.

Sanal gerçeklik cihazları oyunların yanı sıra turizm gibi başka alanlara da yeni imkânlar sunuyor. Seyahat acentaları artık müşterilerine otel ve mekânları tek düze kataloglarda göstermek yerine adeta canlı olarak gösterebilecek.

Binlerce kilometre yol kat etmeye gerek kalmaksızın Londra'daki Big Ben saat kulesini güneşli güzel bir havada dolaşabilecek ya da New York'taki Güzel Sanatlar Müzesi'ni çevrenizde insan yığınları olmaksızın gezebileceksiniz. Araştırma ve tıp alanında da birçok yeni uygulamalara kapı aralanıyor.

Oculus Rift nasıl çalışıyor?

Kaskın içinde yaklaşık bir tablet büyüklüğünde bir ekran yer alıyor. Kullanıcı ekrana biraz dürbünü andıran bir çifte mercekle bakıyor. Bir yazılım görüntüyü bölüp büküyor, böylece görüntü olduğundan çok daha büyüyor. 7 inçlik ekran, 11 metre hissi veriyor. 220 gramlık ağırlığının testlerde kullanıcıları rahatsız etmediği, uzun süreli oyun seansları açısından da uygun olduğu belirtiliyor.

Oculus Rift sistem gereksinimleri nedir?

Oculus Rift için ilk şart iyi donanımlı, güçlü grafiklere sahip bir sistem. Burada özellikle masaüstü oyun bilgisayarları öne çıkıyor. Dizüstünde de Oculus'u çalıştırabilen yeni modeller piyasaya çıktı.

İşletim sistemi olarak Windows 7 SP1 64 bit ve üstü gerekiyor. Apple ve Linux'ta henüz çalışmıyor.

Oculus Rift'i kim geliştirdi?

Fikir, Palmer Luckey isimli ABD'li mucite ait. Mevcut sanal gerçeklik gözlüklerini yeterli bulmayan Luckey, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nin Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü'nde yeni bir cihaz tasarladı.

1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Kickstarter platformunda tasarımını tanıtıp fon toplamaya girişti. Hedef 250 bindi. 24 saatte 800 bin dolar birikti. Kampanya sonunda 2 milyon 400 bin dolar, bir başka ifadeyle hedefin tam 10 katı bir rakama ulaşıldı.

Oculus VR şirketi ilk başlıkları uygulama geliştiriciler ve programcılara dağıttı. Facebook, üretici Oculus VR şirketini 2014 yılında 2 milyar dolar karşılığında bünyesine kattı.

Sırada başka hangi sanal gerçeklik cihazları var?

Oculus Rift VR başlığı, sanal gerçeklik cihazlarında bu yıl açılışı yapacak. HTC, 899 euroya satışa çıkması beklenen Vive ile Oculus'u izleyecek. Sony'nin Playstation VR'inin ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Sony ürününün fiyatı daha düşük olacak. Bir başka avantajı mevcut oyun konsollarına bağlanabiliyor olması. Dünya genelinde evlerdeki Playstation 4 sayısı 53 milyonu buluyor. Pahalı bilgisayara gerek duymaksızın başlığı konsola bağlamak yetecek. Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR, akıllı telefonlar Galaxy S6 ve S7 serisi desteğiyle çalışıyor.

Peki sanal gerçeklik cihazları "bir sonraki büyük olay" olabilir mi? 2015'te Almanya'da yapılan bir anket tüketicilerin bu yönde bir eğilimini saptayamadı. Uzmanlar, yeni modellerin bu trendi değiştirme ihtimaline işaret ediyor.