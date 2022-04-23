6 muhalefet lideri üçüncü kez buluşacak: Gündem sandık güvenliği

Altı muhalefet partisi, 24 Nisan'da üçüncü kez buluşacak. Buluşmanın ev sahipliğini Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal üstlenecek.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş hedefinde olan; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan altı muhalefet partisi, gidecekleri yol haritası üzerinde çalışmaya devam ederken, 24 Nisan'da üçüncü kez bir araya gelecek.

Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde, iftar saatinde gerçekleştirilecek üçüncü zirvede, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) inceleyeceği yeni Milletvekili Seçim Kanunu’nun olası sonuçları ele alınacak.

Zirvenin ardından komisyon bir araya gelecek

Altı partinin "seçim güvenliği komisyonu" da yarın itibarıyla mesaiye başlayacak.Seçim güvenliğinin değerlendirilmesi amacıyla altı partinin atadığı temsilcilerden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyonda, CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti'den Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Saadet Partisi'nden Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez, Demokrat Parti'den Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, DEVA Partisi'nden Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, Gelecek Partisi'nden Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün yer alıyor.

Her parti kendi çalışmasını paylaşacak

Komisyon, altı muhalefet partisi genel başkanının 24 Nisan Pazar günü yapacağı üçüncü toplantı sonrası bir araya gelecek. Komisyon üyeleri seçim güvenliği kavramını, seçim tarihinin belirlendiği andan mazbatanın alındığı ana kadar geçen süreç olarak değerlendirecek. Üyeler toplantıda, kendi partilerinin seçim güvenliğine yönelik çalışmasını paylaşacak.

Sandık sorunlarına çözüm aranacak

Seçim güvenliği konusunda da çalışmalar gerçekleştirecek olan altı parti, geçmiş seçimlerde özellikle Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin başta olmak üzere çok sayıda kentte sandıklarda yeterli müşahitin bulunmaması nedeniyle ortaya çıkan sorunlara çözüm arayacak.