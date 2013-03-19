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Sağlık

6 milyon kişi 'sigarayı bırakmak istiyorum' dedi

2008 yılında yüzde 31,2 olan 15 yaş üzerinde sigara içme oranı, 2012 yılında yüzde 27'ye düştü. Bu oran yaklaşık 2,5 milyon tiryakinin bu süre zarfında sigarayı bıraktığı anlamına geliyor

19 Mart 2013 14:53

Sağlık Bakanlığının 2,5 yıl önce faaliyete geçen '''Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı''nı bugüne kadar 6 milyon kişi aradı.
 
Sigara bırakma polikliniklerine bu hat yoluyla yönlendirilen veya doğrudan başvuranların sayısı ise 700 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yetkililerinden alınan bilgiye göre, yürütülen tütünle mücadele programı sayesinde 2008 yılında yüzde 31,2 olan 15 yaş üzerinde sigara içme oranı, 2012 yılında yüzde 27'ye düştü. Bu oran yaklaşık 2,5 milyon tiryakinin bu süre zarfında sigarayı bıraktığı anlamına geliyor.

Tütünle mücadele programı kapsamında sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere destek veriliyor. Sigarayı bırakmak isteyenlere destek amacıyla 27 Ekim 2010'da faaliyete geçen Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, 7 gün 24 saat aranabiliyor. Sabit telefonlardan ücretsiz aranabilen hat, cep telefonlarıyla arandığında ise firmanın tarifesinden ücretlendiriliyor.

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