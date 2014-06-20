6 madde ile yeni hayvan hakları yasası neden kabul edilemez?

Hayvanları Koruma Kanunu değişikliği gündemi ile toplanan TBMM Çevre Komisyonu, hayvan haklarını ihlal eden 5 maddeyi kabul etti. Sivil toplum örgütleri toplantıdan hayal kırıklığı ile ayrıldıklarını söylerken “Bu haliyle tasarı, beklentilerimizi karşılamak bir yana hayvan haklarından da oldukça uzak bir konuma taşınmıştır” açıklamasında bulundu.

hayvanozgurlugucevirileri.com'un haberine göre, toplantının devamı 19 Haziran 2014 tarihine ertelenirken, hayvan hakları savunucuları İstanbul, Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli yerlerinde eylem hazırlıklarına başladı. İşte Çevre Komisyonu’nun hazırladığı hak ihlalleriyle dolu 5 maddenin sonunda olacaklar:

1- Tüm sokak hayvanları sokaklardan toplanacak

1910’dan 2014’e değişen bir şey yok. Osmanlı döneminde Hayırsız Ada’ya gönderilen sokak köpekleri bugün de şehir dışındaki toplama merkezlerine gönderilecek. Çevre Komisyonu’ndakiler devrim niteliğinde yasa tasarısı hazırlıyoruz derken ne düşündüler bilinmez ama (devrimden kasıtları hayvanları sokaklardan arındırmak mıydı?), bu maddelerin hayvan haklarıyla uzaktan yakından alakasını göremedik.

2- Toplanan hayvanlardan uygun olanları(!) deney merkezlerine satılacak

Devlete ait 50 köpeğin bakıldığı barınaklarda dahi hayvanlar, açlık ve susuzluktan, tıbbî yardım yoksunluğundan hayatını kaybederken, binlerce köpek kapasiteli barınakların yapılmasının tek sebebi var o da sokakları hayvanlardan arındırmak. Bu yolla “modern” şehir sokakları yaratmak, hayvanları tecrit etmek ve tecrit edilen hayvanları hayvan deneylerine göndermek gibi her türlü tasarrufta kullanmayı meşrulaştıracaklar. Mesela, koku alma duyuları yüksek olan köpekler sigara deneylerinden kozmetik deneylerine kadar akla hayale sığmayan deneylerde canlı canlı kesilecek, yakılacak, üzerlerine kimyasallar damlatılarak acı içinde öldürülecek.

AB’ye uyum maksadı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın geçmişte çıkarttığı deney yönetmelikleri bu amacın önünü açmış, sokak hayvanlarının deneylerde kullanılmasını mümkün kılınmıştı. Yani ile minare çalınırken kılıfı hazırlanmıştı…

3- Evde hayvan beslemek için belediyeden izin alınacak

Evet şaka değil gerçek. Evde hayvan beslemek için önce belediyeden hatta muhtardan (mahalli idare) izin alacaksınız, ardından kaç tane hayvan besleyeceğinize yine muhtar ve belediye karar verecek. Kısacası Çevre Komisyonu başınıza mıhtarcı başı dikti. Ve istediğinde evinizdeki hayvanları belediye alabilecek. Bunun yanı sıra pet shop’larda kedi, köpek, tavşan satılmayacak. Sevindirici gibi görünen bu yasanın ardındaysa, üretim çiftlikleri var. Bu çiftlikler pet shop’lar gibi göz önünde olmayacaklar bu yüzden içerisinde neler yaşandığını bilemeyeceğiz. Çünkü denetim yetkisi sadece Tarım Bakanlığı’nda olacak.

4- Yunus parkları kapatılmıyor. Yunus parklarında esarete, işkenceye ve ölümlere devam..

Hükümet yunus parkları ve hayvanlı sirklerin yasaklanacağını söylerken, son anda bu sömürü merkezlerinin ekonomik gelir kapısı olduğunu söyleyerek bundan vazgeçti.

Çevre Komisyonu ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mehmet Metiner’in açıklaması: “Bu parklar ülke ekonomisine katkı sağlamalarının ötesinde, çok önemli sosyal ve kültürel rol üstlenmektedir”

5- Sirkler yasaklanmıyor sirklerde işkencelere, ölümlere devam…

6- Hayvanat bahçeleri kapatılmıyor, aksine teşvik ediliyor

Çevre Komisyonu kimlerden oluşuyor?

İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın başkanlığında toplanan Çevre Komisyonu’na Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katıldı.

Toplantıda devrim niteliğinde kararlar alınacağı söylenirken şu sözler dikkat çekti:

“Tarihi bir görevi yaparak gelecek kuşaklara görevimizi yapıyoruz”

İşte Çevre Komisyonu’nu oluşturan milletvekilleri:

Erol Kaya: AKP İstanbul Milletvekili, Çevre Komisyonu Başkanı

Osman Kahveci: AKP Karabük Milletvekili,Çevre Komisyonu Başkanvekili

Sebahattin Karakelle: AKP Erzincan Milletvekili, Çevre Komisyonu Sözcüsü,

Aydın Şengül: AKP İzmir Milletvekili, Çevre Komisyonu Katip Üyesi

Mehmet Metiner: AKP Adıyaman Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi

Eşref Taş: AKP Bingöl Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

Gülay Dalyan: AKP İstanbul Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi, Milli Savunma Komisyonu Üyesi

Feyzullah Kıyıklık: AKP İstanbul Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

İlyas Şeker: AKP Kocaeli Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi, İçişleri Komisyonu Üyesi

Zeki Aygün: AKP Kocaeli Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

Hüseyin Cemal Akın: AKP Malatya Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

Selçuk Özdağ: AKP Manisa Milletvekili

Abdurrahim Akdağ: AKP Mardin Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi

Muzaffer Çakar: Muş Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi

Gülşen Orhan: Van Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

Temel Coşkun: Yalova Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

Sena Kaleli: CHP Bursa Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

Mustafa Serdar Soydan: CHP Çanakkale Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

Melda Onur: CHP İstanbul Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

Durdu Özbolat: CHP Kahramanmaraş Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

Mehmet Hilal Kaplan: CHP Kocaeli Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi, Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi

Emre Köprülü: CHP Tekirdağ Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

Ahmet Kenan Tanrıkulu: MHP İzmir Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi, Türkiye – Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi

Emin Çınar: MHP Kastamonu Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

Lütfü Türkkan: MHP Kocaeli Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

Erol Dora: HDP Mardin Milletvekili, Çevre Komisyonu Üyesi

Herkesin bildiği gibi yaşam hakkı kutsaldır. Bakanlar, politikacılar masa başında bir kaç kağıt imzalayarak hayvanların doğuştan var olan haklarını yok edemezler! Politikacılara hatırlatmak isteriz ki bir zamanlar meşru olan insan köleliği nasıl yasaklandı ise mücadelemiz sayesinde, hayvanların doğuştan sahip oldukları hakların teslimi de er ya da geç gelecektir. Bu kanlı tarihi hazırlayanlar da unutulmayacaktır