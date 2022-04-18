"6'lı masada en derin kriz geçen ay yaşandı" diyen Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu 'gıcıklık' büyümeden duruma el koymak için Babacan’la görüştü

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen ay DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yaptığı görüşmenin perde arkasını yazdı. Altaylı, ziyaretin asıl nedeninin Ali Babacan’ın Ergenekon yargılamalarına ilişkin açıklaması olduğunu belirtirken, "Kılıçdaroğlu 'gıcıklık' büyümeden duruma el koymak için Babacan’a gitti. Kibar bir şekilde rahatsızlığı iletti ve bu tavrın sürmesi halinde masanın çevresindeki sandalyelerden birinin kalkabileceğini ima etti" ifadesini kullandı.

Altaylı, 6'lı muhalefet masasında en derin krizin geçen ay yaşandığını ve şimdilik kapandığını söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"23 Mart günü 6’lı masa açısından önemli bir gündü. O gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ı ziyaret etti. Bu ziyaret basına yansıdığından farklı bir nedenle yapıldı. Babacan’ın Ergenekon Davası’ndaki çıkışlarından ve davayı haklı bulduğu şeklinde algılanan sözlerinden dolayı masada büyük bir rahatsızlık vardı. Başta Meral Akşener, Babacan’ın söylemlerinden memnun değildi. Saadet Partisi ise genetik olarak Gülencilerle asla barışık olamıyordu. CHP’de de Kılıçdaroğlu’nun A takımı içinde yer alanlar Babacan’ın bu konudaki tavrından rahatsızlıklarını genel başkana iletmişlerdi.

Tüm bunları değerlendiren Kılıçdaroğlu “gıcıklık” büyümeden duruma el koymak için Babacan’a gitti. Kibar bir şekilde rahatsızlığı iletti ve bu tavrın sürmesi halinde masanın çevresindeki sandalyelerden birinin kalkabileceğini ima etti. Babacan’a verdiği mesajı güçlendirmek için 2 gün sonra bir hamle daha yaptı ve Ergenekon Davası “şehidi” Ali Tatar’ın evini ziyaret etti. 6’lı masada bugüne kadar çıkan en derin ve en sert kriz ne Cumhurbaşkanı adayının ismi ne de başka bir şeydi. En derin kriz geçen ay yaşandı. Ve şimdilik kapandı."

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Editörün notu: Fatih Altaylı'nın işaret ettiği 23 Mart günü; ziyaret eden taraf Kılıçdaroğlu değil, Babacan oldu. İkili, CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmenin içeriğine dair bilgiler paylaşılan yazı alıntılanırken, ilgili bölüm de T24'te değiştirilmeden verildi.

Babacan ne demişti?

Ali Babacan geçen ay Ankara Sincan'da katıldığı "Gençlik Buluşması" adlı etkinlikte bir gencin Ergenekon ve Balyoz davalarına ilişkin sorusu üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'de maalesef yakın tarihimizde, ordumuz içerisinde bu tür eğilimler, 'Siyaset bazen ülkeyi yoldan çıkarır, biz buradayız, ordu olarak el koyarız, şekle sokarız' diyen bir zihniyet olmuştur. Bu tür hazırlıklar içinde olanlarla ilgili devlet mücadele etmelidir. Dolayısıyla tüm bu süreçlerin Ergenekon, Balyoz, adı ne olursa olsun bunların bağımsız ve tarafsız yargı süreçlerinden geçtikten sonra ancak şöyledir ya da böyledir diyebiliriz. Böyle silmece FETÖ'nün etkisi altındaki yargının uğraştığı Ergenekon, Balyoz sürecine de biz karşıyız. Ama sırf 'FETÖ'cüler uğraştığına göre bunların hepsi ak pak suçsuz insanlardır' da demeye de karşıyız. İkisinin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargı eliyle incelenmedikçe bu süreçlerin hiçbirisine doğru ya da yanlış demenin biz doğru olmadığını düşünüyoruz."

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