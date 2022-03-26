Kılıçdaroğlu, Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti: Devletimizin askerimizle helalleşmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'FETÖ'den ihraç edilen eski savcıların yürüttüğü "Amirallere Suikast" soruşturması sırasında 19 Aralık 2009 tarihinde hayatına son veren Deniz Yarbay Ali Tatar’ın İstanbul’da yaşayan eşi Nilüfer Tatar’ı evinde ziyaret etti. 'Balyoz ve Ergenekon kumpas davaları sırasında insanların acılar çektiğini' ifade eden Kılıçdaroğlu, "Devletimizin, askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Yapılan hataları bir şekliyle telafi etmesi lazım. Bu acıları çektirenleri, devletin kadrolarına kimler yerleştirdi?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "Milletime söz veriyorum. Bu acıları çektirenlerin burunlardan fitil fitil getireceğiz" dedi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Balyoz Kumpası’nda kaybettiğimiz Ali Tatar’ın sevgili eşini ziyaret ettim. Bir haksızlık var. Aile acıları hala yaşıyor. Ergenekon, Balyoz kumpaslarıyla çok sayıda askerimiz gözaltına alındı, büyük acılar yaşandı. Aileleri büyük acılar yaşadılar” dedi.

"Devletimizin, askerimizle önce bir helalleşmesi lazım"

Kılıçdaroğlu, Ergenekon ve Balyoz davaları nedeniyle insanların yaşadıkları acıların sürdüğünü dikkat çekerken, “Devletimizin, askerimizle önce bir helalleşmesi lazım. Yapılan hataları bir şekliyle telafi etmesi lazım. Bu acıları çektirenleri, devletin kadrolarına kimler yerleştirdi? Bunun da bilinmesi lazım. Devletin kadrolarına yerleştirenler acaba bugün bir vicdan azabı çekiyorlar mı? Bunu da oturup kendi vicdanlarında sorgulamaları lazım. Daha da önemlisi bunlar hala aramızda geziyorlar” dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Buradan bütün milletime söz veriyorum. Bu acıların tamamını telafi edeceğiz. Bedellerini de bu acıları çektirenlerden alacağız. Ve yine milletime söz veriyorum. Bu acıları çektirenlerin burunlardan fitil fitil getireceğiz. Yeter artık diyoruz. Bu ülke bu kadar acılara niye katlansın? Ülkeyi yönetenler acı üretmemeli. Ülkeyi yönetenler bu ülkeye sevgiyi, hoşgörüyü getirmeli. Eğer biz bunu yapabilirsek, ki yapacağız, yapmakta kararlıyız, Bir şekliyle bu sorunları çözeceğiz. Askerimizle de oturup helalleşeceğiz." (ANKA)