6 kadın sanatçıdan 'Cadılık' kavramına dair düşünme pratikleri; 'Anima Mundi' sergisi...

Küratörlüğünü Özge Yılmaz’ın üstlendiği 'Anima Mundi' isimli grup sergisi 4 Şubat- 20 Mart 2021 tarihleri arasında 'Pilot Galeri' ev sahipliğinde yapılacak. Luna Ece Bal, Emine Boyner Kürşat, Hera Büyüktaşçıyan, Sibel Horada, Lara Ögel ve İrem Tok’un çalışmalarını bir araya getiren sergi, günümüzün eko-feminist politik kuramlarının da bir parçası olan 'Cadılık' kavramına dair düşünme pratiklerini içeriyor.

Sergi adını Hekate’den alıyor. Şifacılık ve kehanet yetenekleri ve büyüler üzerinde hakimiyetiyle Antik Yunan’ın cadılık tanrıçası ve tarihte bilinen ilk cadı olarak kabul edilen; Ay, büyü, ölüler, hayaletler, mezarlıklar ve kavşaklar tanrıçası da olan Hekate, antik metinlerde Anima Mundi olarak tanımlanıyor. Hekate, Titanlar ve Olimposlular, yeryüzü ve yeraltı, canlılar ve hayaletler gibi ikili durumlar arasındaki sınırlardan ve geçişlerden sorumlu olduğu için “sınırlar üstü” bir karakter. Hekate, şifanın ve cezanın, aydınlığın ve karanlığın hâkimi olarak başlarda ana tanrıça kültünün simgesiyken, bu kült bir noktada Artemis ve Kibele’ye devredilmiş; Hekate sadece gecenin, yeraltının ve cadılığın tanrıçası olarak kabul edilerek daha okült bir karaktere dönüştürülmüş. Bu ayrımla, kadınlara tarih boyunca atfedilecek olan “şefkatli kadın”, “kutsal anne”, “tekinsiz / kötü / korkulacak kadın” gibi karşıt arketipler de kendini göstermiş.

Sergi, 4 Şubat 2021 itibariyle, 12:00-18:00 saatleri arasında, salıdan cumaya gezilebilecek.





(Luna Ece Bal)

(Sibel Horada)

(Lara Ögel)

(İrem Tok)

(Hera Büyüktaşçıyan)

(Emine Boyner Kürşat)