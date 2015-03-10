6 ilde hava destekli uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa merkezli uyuşturucu şebekelerine yönelik 300 polisin katıldığı ve hava destekli 6 ilde düzenlenen operasyonda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süreden beri takip ettiği uyuşturucu şebekelerine yönelik sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyyüp Pınarbaşı'nın havadan helikopterle yönettiği operasyonun Şanlıurfa ayağında, özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 300 polisin katılımıyla 25 adrese operasyon düzenlendi.



Basılan evler didik didik aranırken, kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyete götürüldüğü, operasyonun ise sürdüğü belirtildi.

