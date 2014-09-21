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İstanbul'da 15 bin polisli, helikopterli narkotik operasyonu

Tarlabaşı'nda ekiplerin kapısını 'koçbaşı' ile kırarak girdiği bir binada, farklı miktarlarda extacy hap, eroin ve kokain ele geçirildi

21 Eylül 2014 01:27

İstanbul'un 39 ilçesinde 15 binin üzerinde polisin katılımıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Operasyona, ilçe emniyet müdürlükleri ile Terör, İstihbarat, Organize Suçlar, Narkotik, Güvenlik, Asayiş, Önleyici Hizmetler, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Çocuk Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Güven ve Yunus timleri katıldı. Bir polis helikopteri de havadan destek verdi.

Özellikle terör, asayiş ve narkotik konularında çalışma yürüten ekipler, organize suç örgütlerine yönelik de baskınlar gerçekleştirildi.

İlçelerde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenirken, her ilçenin meydan ve merkezi noktalarında şüpheli görülen kişilerin GBT sorgusu, üst araması yapıldı, araçlar kontrol edildi..

Asayiş ekipleri ve Yunus timleri, Tarlabaşı'ndaki metruk binalarda arama yaptı. Narkotik köpeği "Polo" da metruk binalarda uyuşturucu madde aramalarına katıldı.

Tarlabaşı'nda ekiplerin kapısını "koçbaşı" ile kırarak girdiği bir binada, farklı miktarlarda extacy hap, eroin ve kokain ele geçirildi.

15 binin üzerinde polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonla ilgili detaylı bilginin, ilerleyen saatlerde İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok tarafından verileceği bildirildi.

 

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