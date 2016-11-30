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Yaşam

6 ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde 2 Aralık Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak

30 Kasım 2016 00:35

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde 2 Aralık Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacak. Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre;

ADANA

Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ne 11.00-12.00, Koza Mahallesi 1627, 1626, 1624 ve 1630 sokaklara 09.00-17.00, Bahçelievler Mahallesi 1374, 1372 ve 1375 sokaklara 13.00-15.30, Abdioğlu Cumhuriyet, Büyük Kapılı ve Herekli mahallelerine 09.00-10.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek. 

Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14114, 14116 ve 14118 sokaklara 10.00-15.00, Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Atatürk Caddesi ile 61011 ve 61012 sokaklara 09.00-17.00, Barış Mahallesi Barış Caddesi ile 50001, 50002, 50003 ve 50004 sokaklara 09.00-12.00, Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi 79, 80, 82 ve 83 sokaklara 09.00-17.00, Çınarlı Mahallesi'ne 09.00-17.00, Çukurova ilçesi Kurttepe ve Belediye Evleri mahallelerine 09.00-17.00, Tufanbeyli ilçesi Bozgüney Mahallesi'ne 09.00-15.00, Ceyhan ilçesi Sarısakal ve Belediye Evleri mahallerine 08.30-17.30, Narlık Mahallesi'ne 09.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak. 

GAZİANTEP

Şehitkamil ilçesi İncesu Mahallesi'ne 09.00-10.00, Aşağı Arıl ve Yukarı Arıl mahallelerine 09.00-17.00, Şahinbey ilçesi Bayramlı Mahallesi'ne 13.00-14.00, Yeditepe, Burçkarakuyu, Durantaş, Cebeler, Yamaçtepe, Sırasöğüt, Yazıbağı, Akpınar, Kaleboynu, Belenköy, Bekişli, Çevreli, Çubukdiken, Akbayır, Hacıarslan, Tiyekli, Kavşak, Kuşcu, Yaycı, Dokur, Hacıköy, Kayakent, Gülpınar, Ufacık ve Doğanca mahalleleri, Damlacık Yolu mevkisi, Güneş Mahallesi 87001 Cadde ile 87024, 87023 ve 87022 sokaklara 09.00-17.00, Karataş Mahallesi 2. Bölge'ye 09.00-12.00, Alleben, Kolejtepe ve Bahçelievler mahallelerine 13.00-16.00, Bülbülzade Mahallesi'ne 09.00-13.00, Nurdağı ilçesi Hamidiye ve Gözlühüyük mahallerine 08.30-16.30, İslahiye ilçesi Türkbahçe, Hanağzı, Arpalı, Çerçili, Kabaklar, Telli, Koçcağız, Köklü ve İdilli mahallelerine 08.30-12.30 saatlerinde elektrik sağlanamayacak. 

MERSİN

Anamur ilçesi Ovabaşı Mahallesi'ne 09.00-17.00, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi ve Doktor Özenç Öner Sokak'a 09.00-17.00, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Bumin Han Sokak ve Yavuz Sultan Selim (Merkez) Sokak'a 10.00-15.00, Tömük Mahallesi 218 Sokak'a 09.00-13.00, Tömük Mahallesi Mersin Bulvarı ve Sarıbeyli Caddesi'ne 13.00-14.00, 

Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'na 10.00-12.00, Akdeniz Mahallesi Zeytinli Caddesi ve Yaşar Doğu Caddesi ile 39604, 39606, 39608, 39616, 39716, 39704, 39720, 39703, 39607 ve 39609 sokaklara 09.00-17.00, Mut ilçesi Sakız Mahallesi'ne 09.00-15.00, Tarsus ilçesi Karakütük Mahallesi'ne 09.30-17.30, Yeşil Mahalle 4220, 4212, 4227, 4206, Hasan Özçivi (4202), 4213, 4204 ve 4218 sokaklara 09.00-17.00, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 102331, 102314, 102345, 102347, 102339, 102308, 102322, 102368 ve 102335 sokaklar ile Çiftçiler Caddesi'ne 09.00-17.00, Yalınayak, Bağcılar, Bahçeciler ve Çiftçiler mahallerine 09.00-10.30, Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi 2777, 27106, 2773 ve 2787 sokaklar, 15. Cadde, 20. Cadde'ye 09.00-17.00, Akkent Mahallesi 2374, 2390, 2377, 2386, 2373, 2355, 2371, 23104 ve 2354 sokaklara 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. 

HATAY

Antakya ilçesi Maraşboğazı ve Saraykent mahallerine 09.00-17.00, Narlıca, Bozhöyük, Bitiren, Açıkdere, Akcurun, Mansurlu, Gökçegöz, Tanışma, Madenboyu, Üzümdalı, Bohşin, Apaydın, Melekli, Alaattin, Yeşilova, Saçaklı, Suvatlı, Demirköprü ve Avsuyu mahallelerine 07.00-16.00, Doğanköy ve Günyazı mahallelerine 09.00-11.00, Yeşilova, Alaattin, Suvatlı ve Saçaklı mahallelerine 15.00-17.00, Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesine 12.00-14.00, Yenice, Kösrelik, Olgunlar, Şakşak, Sungur ve Sürütme mahallelerine 09.00-17.00, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 317 Sokak'a 09.30-13.30, Çekmece Mahallesi 308 Sokak'a 14.00-18.00, Çekmece Mahallesi 313 Sokak'a 09.00-13.00, Kırıkhan ilçesi Yeni Mahallesi'ne 08.30-12.30, Cumhuriyet Mahallesi'ne 13.00-16.00, Alaybeyli ve Ceylanlı mahallelerine 09.00-16.00, Reyhanlı ilçesi Oğulpınar, Çakıryiğit, Fevzipaşa, Kuşaklı, Akyayla, Alakuzu ve Kavalcık mahallelerine 09.00-17.00, Varışlı ve Kurtuluş (Merkez) mahallelerine 07.00-16.00, Altınözü ilçesi Hacıpaşa, Keskincik, Mayadalı, Yarseli, Ziyaret, Kansu, Boynuyoğun ve Kıyıgören mahallelerine 07.00-16.00, Arsuz ilçesi Akçalı Mahallesi Yasemin Sokak'a 06.00-08.00, Üçgüllük Mahallesi Ada Sokak'a 09.00-17.00, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi, Yenişehir Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi, Hürriyet Mahallesi Şehit Yalçın Aydın Caddesi ve Meydan Mahallesi 518 Sokak'a 08.30-17.30 saatlerinde enerji verilemeyecek. 

OSMANİYE

Hasanbeyli ilçesi Karayiğit Mahallesi'ne 09.00-17.00, Düziçi ilçesi Oluklu Mahallesi Cükküler, Koyuntaş, Kızıklıbucak ve Merkez mevkisi ile Çerçioğlu Mahallesi Merkez, Hıdırlı ve Delihaliller mevkisi 09.00-14.00, 
Kadirli İlçesi Kerimli, Değirmendere Mahallesi, Durmuşsofular, Kesim, Koçlu, Mezretli, Oruçbey, Sarıtanışmanlı, Söğütlüdere, Tahta, Yenigün, Yoğunoluk, Yukarıçiyanlı, Karatopaklı, Aşağıbozkuyu, Bahadırlı, Bekereci, Mehedinli, Yukarıçiyanlı, Çığcık, Yukarıbozkuyu ve Kızyusuflu mahallelerine 09.00-17.00, Aşağıbozkuyu, Çığcık, Mezretli, Topraktepe, Yukarıbozkuyu, Anberinarkı, Kümbet, Narlıkışla, Çınar, Coşkunlar, Vayvaylı, Yalnızdut, Karabacak, Tatarlı, Kesikkeli, Halitağalar ve Mecidiye mahallelerine 12.00-17.00, Toprakkale ilçesi Karataş ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerine 09.00-17.00, Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'ne 09.00-12.00, Merkez ilçesi Akyar Köyü Esentepe Mahallesi'ne 09.00-17.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek. 

KİLİS

Merkez ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Zafer, Zübeyde Hanım, Çengel, Şevket Bulut, Sakarya Caddeleri, Uslu, Timur, Beyazıt, Güneşli, Polatlı, Selvili, Onurlu ve Denk sokaklarında 08.30-12.30, Gülbaba Mahallesi'nde 09.00-17.00, Musabeyli ilçesi Delifakı Karadut Mahallesi'nde 09.30-17.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek. 

Açıklamada, ayrıca belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişiklik olabileceği kaydedildi.

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