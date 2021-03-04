6 ilde çok sayıda mahalle ve köyde karantina kararı

Kahramanmaraş, Gümüşhane, Sinop, Amasya, Rize ve Adıyaman'da çok sayıda köy ve mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Anadolu'nun bazı illerinde mahalle, köy ve evlerde karantinaya karar verildi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 mahallede, Gümüşhane, Sinop ve Amasya'da birer köyde karantina uygulaması başlatıldı. Rize'de valilik 9 köy ve 2 mahallede karantina uygulandığını açıkladı. Adıyaman'da ise 58 ev karantinaya alındı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Afşin'de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ahmet Can Pınar başkanlığında toplandı. İlçedeki Esence, Ördek ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde Covid-19 vakaları arttığı için karantina uygulanmasına karar verildi. Üç mahalleye 10 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklandı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de valilik yaptığı yazılı açıklamada, merkeze bağlı Akgedik köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olduğunu duyurdu. Köy karantinaya alındı.

Rize

Rize Valiliği de yazılı açıklama yayınladı ve kentteki 9 köy ve 2 mahallede karantina uygulandığını ifade etti. İl Hıfzıssıhha Kurulu karantinaya alınan bölgeleri şöyle sıraladı: Ardeşen ilçesine bağlı Yeniyol, Şenyurt ve Köprüköy köylerinde 2'şer hane, Yavuz köyünde bir mahalle, Seslikaya köyünde Cami mevkisi, Elmalık Mahallesi'nde Küme evleri, İyidere ilçesine bağlı Büyükçiftlik köyü ve merkeze bağlı Ambarlık köyü, Kalkandere ilçesine bağlı Yolbaşı köyünde Yavuz Sultan Selim Sokağı, Fındıklı ilçesinde Merkez Mahallesi Lale Apartmanı ve İkizdere ilçesine bağlı Ilıca köyünde 5 haneli apartman ile bir ev.

Valilik "Bu şehre kırmızı hiç yakışmıyor. Rize'ye yeşilin yanında en çok mavi yakışıyor. Salgın ile mücadelede denetimlere uyalım" mesajını paylaştı.

Sinop

Sinop'un Boyabat ilçesinde kaymakamlık, ilçeye bağlı Kartaloğlu köyünde salgının kontrol altına alınabilmesi için karantina tedbirleri uygulanacağını duyurdu. Köye giriş-çıkışlar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Amasya

Amasya Göynücek'teki Karayakup köyünde karantina uygulaması başlatıldı. Kaymakamlık köye giriş çıkışların durdurulduğunu ve köy içinde de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. İlçede perşembe günleri kurulan halk pazarı da ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da valilik 58 evde karantina uygulaması başlattı. Adıyaman, Covid-19 değerlendirme kriterlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli tek kent.