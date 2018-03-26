6 gün önce alkollü yakalanan sürücü kazada öldü

Kütahya'da 6 gün önce polisin yaptığı denetimde, özel halk otobüsünü kullanırken akollü yakalanan ve sürücü belgesine el konulan 31 yaşındaki İsmail Türkan, Eskişehir'de yaptığı kazada hayatını kaybetti.

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Eskişehir'de bu sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kazada, İsmail Türkan yönetimindeki 34 PG 4748 plakalı otomobil, çevre yolu Polis Okulu kavşağında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda beton bariyerlere çarptı.

Kazada otomobil sürücü İsmail Türkan olay yerinde öldü, yanında oturan Mustafa Kara yaralandı.

Kara ambulansla yakındaki Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen İsmail Türkan'ın cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

​Kazayla ilgili soruşturma sürerken sürücü İsmail Türkan'ın 6 gün önce Kütahya'da polisin yaptığı kontrolde alkollü olarak özel halk otobüsü şoförlüğü yaparken yakalandığı ortaya çıktı. (DHA)