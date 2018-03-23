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Yaşam

Özel halk otobüsü şoförü alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu

Sürücü belgesine el konulan şoför polis merkezine götürüldü

23 Mart 2018 16:28

Kütahya'da, özel halk otobüsü şoförü İ.T. (31), polis ekiplerinin kontrolü sırasında yapılan testte, 1,13 promil alkollü çıktı. Otobüsteki yolcular başka bir araçla yollarına devam ederken sürücü belgesine el konulan İ.T., polis merkezine götürüldü.


Merkez Atatürk Bulvarı'nda trafik kontrolü yapan polis ekipleri, İ.T. yönetimindeki 43 H 0112 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu.

Yapılan testte, özel halk otobüsü şoförü İ.T.'nin 1,13 promil alkollü olduğu belirlendi. Otobüsteki yolcular, başka özel halk otobüsüne bindirilirken, İ.T.'ye 'alkollü araç kullanmak'tan 1253 liralık cezası kesildi. Sürücü belgesine de el konulan İ.T., 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında yasal işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü. (DHA)

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