6 gün evli kalmışlardı; Ajda Pekkan'ın ilk eşi hayatını kaybetti

Süperstar Ajda Pekkan’ın 1973 yılında evlendiği ve sadece 6 gün evli kaldığı ilk eşi Coşkun Sapmaz, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Sapmaz’ın cenazesi 22 Ocak’ta Bağlarbaşı’ndaki Şakirin Camii'nden kaldırılıp Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Süperstar, boşandıktan sonra bir daha görüşmediği Sapmaz'ın cenaze törenine de katılmadı.

Posta yazarı Müge Dağıstanlı, yıllar önce Ajda Pekkan ile evlenerek adını duyduğumuz Coşkun Sapmaz’ın hayat hikayesini yazdı.

Coşkun Sapmaz adını ilk kez 45 yıl önce duymuştuk. 17 Kasım 1973’te İstanbul’da Ajda Pekkan ile çok sürpriz bir evlilik yapmıştı. Baba Ahmet Sapmaz’ın şiddetle karşı çıkması sonucu da 6 gün sonra boşanmıştı. O günlerde Coşkun Sapmaz 19, Ajda Pekkan 28 yaşındaydı.

Ajda Pekkan boşandıktan sonra Coşkun Sapmaz ile bir daha görüşmedi. Cenazesine de gitmedi.

Ajda Pekkan 6 günlük evliliği için yıllar sonra şöyle demişti: “O zamanlar daha çocuktum, maalesef önümü göremedim."

Coşkun Sapmaz daha sonra Arzu Sapmaz ile evlendi. Oğulları Alpaslan ve Harun dünyaya geldi. Boşanınca Arzu Hanım çocukları alıp Amerika’ya gitti. Coşkun Sapmaz üçüncü evliliğini Sanem Hanım ile yaptı. Bu evlilikten çocuğu olmadı ve boşanma ile bitti.

Sapmaz Ailesi’nin işlerinin bozulması, büyük maddi sıkıntıların başlaması, Coşkun Sapmaz’ın hayatını resmen alt üst etti. Oturmakta olduğu Vaniköy’deki Necmeddin Efendi Yalısı’nı 2000’lerin başında sattı.



Bugün o yalıda Ender Mermerci oturuyor. Hızlı, renkli hayatıyla bilinen Coşkun Sapmaz’ın işleriyle birlikte sağlığı da bozuldu. Ortalarda görünmez oldu. En son bundan 5 yıl önce kardeşi Adnan Sapmaz’ın kızı Eda’nın düğününde görüntülemişti.