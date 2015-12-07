6 çocuğun yanarak öldüğü Kuran kursunun yatılı izni yokmuş

6 çocuğun elektrikli ısıtıcıdan dolayı geçen hafta hayatını kaybettiği Diyarbakır’da Kuran kursunun sadece gündüz eğitim ruhsatına sahip olduğu ve güvenlik zafiyeti nedeniyle denetlenmediği ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre; 1 Aralık’taki faciayla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği 2 müfettiş yaptıkları incelemelerde kursun gündüz eğitim ruhsatı bulunduğunu belirledi.

Müfettişler yatılı eğitim için resmi yazılı onay bulunmayan kursta kalorifer sistemi çalışmasına rağmen elektrik sobası kullanıldığını tespit etti. Gündüz gelen 68 öğrencinin, 17’sinin ise gece yatılı kaldığı 2 katlı kurs binasındaki çocukların aşırı soğuk hava nedeniyle yetkililerden habersiz elektrik sobası yaktığı ve ısıtıcının ayağı olmadığı için altına yastık yerleştirdikleri öğrenildi.

Müftülük yetkilileri yangında ihmal olmadığını ileri sürerken Diyarbakır Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürüyor.

Öte yandan, 2011 yılında Diyanet başmüfettişi imzasıyla gündüz eğitim vermeye başlayan Kuran kursunun yatılı olabilmesi için kalorifer tesisatına ihtiyaç duyduğu müftülüğün de bu eksiği giderdiği belirtildi. Yatılı statü için Diyanet ile yazışmalar yaptığı da ortaya çıkan kursun, kırsalda bulunduğu için güvenlik gerekçesiyle son dönemlerde denetlenemediği de iddia edildi.