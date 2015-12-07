T24 LogoT24 Logo
Yaşam

6 çocuğun yanarak öldüğü Kuran kursunun yatılı izni yokmuş

Diyarbakır'da geçen hafta gerçekleşen facianın elektrikli ısıtıcıdan dolayı meydana geldiği ortaya çıkmıştı

07 Aralık 2015 13:24

6 çocuğun elektrikli ısıtıcıdan dolayı geçen hafta hayatını kaybettiği Diyarbakır’da Kuran kursunun sadece gündüz eğitim ruhsatına sahip olduğu ve güvenlik zafiyeti nedeniyle denetlenmediği ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre; 1 Aralık’taki faciayla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği 2 müfettiş yaptıkları incelemelerde kursun gündüz eğitim ruhsatı bulunduğunu belirledi.

Müfettişler yatılı eğitim için resmi yazılı onay bulunmayan kursta kalorifer sistemi çalışmasına rağmen elektrik sobası kullanıldığını tespit etti. Gündüz gelen 68 öğrencinin, 17’sinin ise gece yatılı kaldığı 2 katlı kurs binasındaki çocukların aşırı soğuk hava nedeniyle yetkililerden habersiz elektrik sobası yaktığı ve ısıtıcının ayağı olmadığı için altına yastık yerleştirdikleri öğrenildi.

Müftülük yetkilileri yangında ihmal olmadığını ileri sürerken Diyarbakır Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürüyor.

Öte yandan, 2011 yılında Diyanet başmüfettişi imzasıyla gündüz eğitim vermeye başlayan Kuran kursunun yatılı olabilmesi için kalorifer tesisatına ihtiyaç duyduğu müftülüğün de bu eksiği giderdiği belirtildi. Yatılı statü için Diyanet ile yazışmalar yaptığı da ortaya çıkan kursun, kırsalda bulunduğu için güvenlik gerekçesiyle son dönemlerde denetlenemediği de iddia edildi.

 

 

ETİKETLER

diyarbakırkuran kursuihmalelektrikli ısıtıcıkalorifer

İlgili Haberler

Diyarbakır'daki Kuran kursu binasında yangın: 6 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı!

Yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24