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Diyarbakır'daki Kuran kursu binasında yangın: 6 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı!

Yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor

01 Aralık 2015 11:51

Diyarbakır'daki bir Kuran kursunda çıkan yangında 6 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı.

DHA'nın haberine göre; Diyarbakır’ın Kulp ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Karaağaç köyündeki yatılı bir Kuran kursu binasında saat 02.40 sıralarında ilk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan çıktığı sanılan yangında 6 çocuğun öldüğü, 3 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Yangında, Muhammed Bingöl, Sabahattin Altun, Serhat Sancar, Suat Çankaya, Şahin Kahraman ve Nur Muhammed Bayka, olay yerinde hayatını kaybederken, Mahsum Bayka, Abdullah Tekin ve Mehmet Mensur Bayka adlı 3 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede incelemelerde bulunurken, yangınla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

 

Kurtulanlar köylülere haber verdi

 

Köye 400 metre uzaklıkta 2 katlı Kuran Kursu’nda öğrenim gören çocuklardan yangını fark edenler, pencereden atlayıp canlarını kurtarırken, onların haber vermesi üzerine köylüler alevlere müdahale etti ve bir yandan da itfaiyeyi aradı. Alevler arasından çıkamayıp diri diri yanan öğrencilerin çığlıkları yükselirken, köylüler ve Kulp’tan gelen itfaiye ekibi yangını güçlükle söndürdü.

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