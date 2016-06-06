6 bin kişi sanat için kent meydanında soyundu

Kolombiya'nın Bogota şehrinde 6 binin üzerinde gönüllü doğma soyunarak fotoğraf çektirdi. Binlerce kişi soğuk havaya aldırış etmeden, şehrin meydanında soyunarak, fotoğrafçı Spencer Tunick'in objektifine poz verdi.

Sputnik’in haberine göre, 6 bin kişilik bu kalabalık, kitleleri fotoğraflamasıyla ünlü olan Tunick'in son 6 yılda bir araya getirdiği en büyük topluluk oldu. Grubun çekimler sırasında bir hayli eğlendiği gözlendi.

Poz veren kişilerden biri aktivitenin kendilerini özgürleştirdiğini söylerken, bir diğeri ise herkesin çıplak ve eşit olmasına vurgu yaparak "Kıyafetlerimizi çıkararak tabuları yıktık ve kendimizi çok daha rahat hissettik" dedi.