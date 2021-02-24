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Yaşam

6 bin 300 liralık telefon siparişi verdi, kutudan bisküvi çıktı

24 Şubat 2021 12:15

İstanbul Bakırköy'de internetten telefon siparişi veren Yasin Ayar isimli vatandaş, gelen kargodan bisküvi çıkmasıyla şok yaşadı. Polise başvuran genç, şikayetçi oldu.

Yasin Ayartelefon siparişitelefonbisküvi
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