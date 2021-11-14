6 besinle depresyondan kurtulma önerisi

Diyetisyen Zehra Bora, besinlerle depresyondan kurtulma imkanının olduğunu belirterek, insan psikolojisi üzerinde etkileri olan bu besinler hakkında bilgi verdi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlıklı olmanın hastalık, sakatlık dışında bedenen ve ruhen de iyi olma hali olduğunu dile getiren Diyetisyen Zehra Bora, bazı besinler ve sağlıklı olma arasında ilişki olduğunu dile getirdi.

Bora, şöyle konuştu:

“Evet ruhsal sağlığımız açısından bazı besinler bir diğer besinlere nazaran çok daha değerlidir. Bu besinler, safran, ginkgo biloba, kırmızı ginseng, maca, Antep fıstığı ve çikolatadır.

Göz alıcı rengiyle büyüleyen safran, Güneybatı Asya'ya özgü ve en pahalı baharatlardan birisi olup genellikle depresyonu tedavi etmeye, stresi azaltmaya ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanılır. Özellikle antidepresan alan kişilerde, potansiyel rahatlatıcı özelliği olduğu için popüleritesi yüksekte bir baharattır. Ginkgo biloba, en eski ağaç türlerinden biri olan ginkgo biloba ağacından elde edilen bitkisel bir besin takviyesidir.

Geleneksel Çin tıbbında, depresyon ve depresyon kaynaklı birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmaktadır. Ginkgo bilobanın, kan damarlarını gevşetmesine ve kan akışını artırmasına yardımcı görev yaptığı bilinmektedir. Ancak, Ginkgo biloba genellikle iyi tolore edilebilmesine rağmen kan sulandırıcı gibi davranabilir. Bu nedenle, kanı sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız, ginkgo biloba almadan önce doktorunuza danışmanız faydalı olacaktır.

Kırmızı ginseng, Çin tıbbında çok popüler olan bir bitki türüdür. Kırmızı ginseng kadın ve erkeklerde çeşitli hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kadınlarda özellikle menopoz döneminde, kırmızı ginsengin olumlu etkilerinin olduğu bulunmuştur. Maca, Güney Amerika'da yaygın olarak doğurganlığı artırmak için kullanılan, çoğunlukla Peru merkezindeki dağlarda yetişen bir bitkidir.

"Çikolatanın mutlulukla bir ilgisi olduğuna şaşırmamalı"

Bora şöyle devam etti:

"Yapılan bir çalışmada macanın, bazı antidepresan ilaçların yan etkisi olarak görülen bulguları azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Antep fıstığı oldukça besleyici bir sert kabuklu meyve olan Antep fıstığı özellikle protein, lif ve sağlıklı yağlar bakımından zengindir. Antep fıstığının, kan basıncının düşürülmesi, kilo kontrolü ve kalp hastalığı riskinin azaltılması gibi sağlığımıza faydalı birçok etkisi bulunmaktadır. Uzmanlar, Antep fıstığının kan kolesterolünü iyileştirme ve vücutta daha iyi kan akışını uyarma kabiliyetinden dolayı kişinin depresif ruh hali üzerinde pozitif etkilerinin olabileceğini öne sürmüştür. Her yaştan neredeyse herkesin severek tükettiği çikolatanın mutlulukla bir ilgisi olduğuna şaşırmamalı doğrusu. Diyet listelerinde bile ufacıkta olsa yer aldığında insanı çok mutlu edebilen çikolatanın ham maddesi olan kakao, içerisindeki bileşikler ile hem antioksidan hem de diyet başarısı üzerinde çok değerlidir. Bahsetmiş olduğum besinlerden bazılarının ismini henüz duymuş olabiliriz. Ama bahsettiğim besinlerle hem form yakalamak hem de ruhen çok iyi hissetmek pek mümkündür” (İHA)