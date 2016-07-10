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6 ayda 5 bin 500 Suriyeliye çalışma izni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre yılın ilk yarısında 5 bin 502 Suriyeli sığınmacıya çalışma izni verildi

10 Temmuz 2016 22:13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de çalışma izni başvurusunda bulunan 6 bin 686 Suriyeli sığınmacıdan 5 bin 502 sığınmacıya çalışma izni verildi.

Türk basınında yayınlanan verilere göre 2016 yılının ilk yarısında farklı hüviyetlerden 38 binden fazla yabancı vatandaşa çalışma izni verildi. Bu vatandaşların çoğunluğunu Suriyeliler oluştururken ikinci sırada komşu ülke Gürcistan vatandaşları geliyor.

Suriye'de iç savaş başladığından bu yana ülkedeki kayıtlı Suriyeli sığınmacıların sayısı 2 milyon 700 bine ulaşmıştı. Bu sığınmacılardan yüzlercesi ise deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmayı başarmış ancak Avrupa Birliği'yle varılan anlaşmadan sonra birçok rotanın kapatılması üzerine çoğu sığınmacı Türkiye'de ve Yunanistan'da sıkışıp kalmıştı.

Türkiye'de bulunan Suriyeliler, her fırsatta en büyük problemlerinin çalışma izinlerinin olmaması olduğunu, bunun da ülkedeki uyum süreçlerini zorlaştırdığını dile getiriyordu.

Ocak ayında bu problemi ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye'deki sığınmacıların çalışma izni almasını kolaylaştıran yeni bir düzenleme hazırlanması kararlaştırılmış, yönetmelik şubat ayında yürürlüğe girmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık açıklaması da geniş yankı bulmuş, kimi vatandaşlar sosyal medya üzerinden tasarıya tepki göstermişti. #ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum başlığıyla açılan hashtag TT'de birinci sıraya oturmuştu.

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