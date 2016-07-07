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Politika

"6 milyon işsiz var, Suriyelilere vatandaşlık vermek nereden çıktı?"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Suriyelilerin kendi ülkesine gitmesinin sağlanması gerektiğini söyledi

07 Temmuz 2016 23:10

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Suriyelilere vatandaşlık verilmesinin gündemde olduğunu belirterek, "Allah aşkına 6 milyon işsizimiz var, sadece 400 bin atanamayan öğretmenimiz var. Bu Suriyelilere vatandaşlık vermek nereden çıktı?" diye konuştu. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri teşkilatı Ramazan Bayramı’nın 3’üncü günü il binasında bayramlaştı.

DHA'nın haberine göre; CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada vatandaşların bayramını kutlarken aynı zamanda AKP’nin icraatlarını eleştirdi.

Bayramların, sevenlerin sevdiklerine kavuşması anlamını taşıdığını da anlatan Arık, şunları söyledi: "Yakınlarda patlayan bombalarda, bir süre önce İstanbul’da patlayan bombalarla insanlarımızı kaybettik. Buna rağmen bugün iktidar olan parti, “Herhangi bir zafiyet yok’ diyor. Daha ne olsun? Allah aşkına daha ne olmalı zafiyet olması için?

Son bir yılda patlayan bomba sayısı 17 ve 301 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1000’in üzerinde vatandaş yaralanmış ama iktidar diyor ki; ‘Zafiyet yok.’ Zafiyetin ta kendisi, bu iktidardır. Bu iktidarın tek derdi var, sarayı nasıl biz başkan yapabiliriz. Başkan yapmanın peşinde. Bunun dışında ülkenin gündem ile ilgili bir derdi yok."

 

"Tek gayeleri 3 milyon Suriyeli'nin oyunu almak"

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bir süre önce Kilis’te yaptığı, "Suriyelilere vatandaşlık verileceğineö yönelik açıklamalara da tepki gösteren CHP’li Arık, “Bugünlerde gündeme olan bir şey var. Bu siyasi iktidar öyle bir siyasi iktidar ki, kendi menfaatini ülke menfaatinin ötesinde görüyor. Bugün Suriyelilere vatandaşlık verilmesi gündemde. Allah aşkına 6 milyon işsizimiz var, sadece 400 bin atanamayan öğretmenimiz var. Bu Suriyelilere vatandaşlık vermek nereden çıktı? Tek gayeleri var o da bir sonraki seçim nasıl olur da bu 3 milyon Suriyelinin oyunu alabiliriz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yurtta barış, dünyada barış diyoruz ve oralara da barışı getirip, Suriyeliler’in kendi ülkelerine gitmesini sağlayacağız" diye konuştu. 

 

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