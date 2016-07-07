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Cemil İpekçi'den ırkçı paylaşım: Üç milyon uyuz Suriyeli!

"Bize taze kan diye sokuşturmaya çalışanlar var"

07 Temmuz 2016 17:55

Modacı Cemil İpekçi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye vatandaşlarının Türk vatandaşı olabileceğini açıklamasına ilişkin olarak, kişisel Twitter hesabından ırkçı paylaşımda bulundu.

Yaklaşık 5 yıldır iç savaş yaşayan Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığınan vatandaşları "uyuz" olarak nitelendiren İpekçi, "Vatanını satıp kaçmış üç milyon uyuzu bize taze kan diye sokuşturmaya çalışanlar var" dedi.

İpekçi'nin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Bazı kullanıcılar İpekçi'ye deste verirken, bazı kullanıcılar ise sert tepki gösterdi.

Cemil İpekçi'nin paylaşımı şöyle:

 

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