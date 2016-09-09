6 ayaklı köpek koruma altına alındı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde belediye ekipleri tarafından sokakta bulunarak koruma altına alınan 6 ayaklı köpek barınağın ‘maskot’u oldu.

Ajanimo’nun haberine göre, sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdüren köpeğe barınak görevlilerince Tomi ismi verildi.

Barınağı ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, ön ayaklarında oluşan 2’şer ayakla 6 ayaklı olan köpek Tomi’nin durumu hakkında barınak görevlilerinden bilgi aldı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ayak anatomisi rahatsızlığı sonucunda 6 ayaklı olarak dünyaya gelen bu köpeğimiz ekiplerimiz tarafından bulunarak yaklaşık bir ay önce barınağımıza getirildi. Bu durum ilk defa karşılaştığımız bir durum, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadık. Köpeğimizin bu şartlarda sokakta yaşamasının daha zor olacağını düşünerek barınakta koruma altına aldık. Biz burada köpeğimizin en iyi şekilde her türlü bakımını yapıyoruz. Sağlık açısından herhangi bir problemi yok, sadece doğuştan bu şekilde bir engeli var. Ekiplerimiz tarafından da çok sevilen köpeğimize Tomi ismini koyduk. Biz Bozüyük Belediyesi ekipleri olarak köpeğimizin barınakta sağlıklı bir şekilde yaşaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”