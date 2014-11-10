6 ay sonra Dünya'ya döndü



Rus kozmonot Maksim Surayev, NASA astronotu Reid Wiseman ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst'ten oluşan ekip, bir Soyuz aracıyla bu sabah Kazakistan'a indi.

38 yaşındaki Alexander Gerst'in gün içinde Almanya'nın Köln kentine ulaşması bekleniyor. Gerst burada tıbbi kontrolden geçecek. Mayıs ayı sonundan beri uzayda bulunan Gerst'in vücudunun Dünya'ya dönüşe nasıl tepki verdiği incelenecek.

Gerst, yeryüzüne ayak bastıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, ISS'te Rusya, ABD ve Almanya arasındaki işbirliğini övdü. Gerst, "ISS mürettebatı arasındaki işbirliği herkese örnek olmalı" dedi.

Alexander Gerst ISS'teki görevi süresince 100'ü aşkın deneyde görev aldı. Uzay yürüyüşüne çıktı, bozulan pompayı değiştirdi ve robot koluna enerji sağlayacak bir birim ekledi.

ISS'e bir sonraki sefer 24 Kasım'da

Bilimsel deneylerin yanı sıra, uzay istasyonunun bakımı da plan dahilindeydi. Alexander Gerst, gemide su arıtma sisteminin ve spor aletlerinin bakımının yanı sıra kalacak yerlerin ekipmanı işlerinden sorumluydu.

ISS'te halen NASA astronotu Barry Wilmore komutanlığında Rus kozmonotlar Yelana Serova ve Aleksandır Samokutyayev görev yapıyor. Kazakistan'dan ISS'e bir sonraki Soyuz aracının fırlatılması için bir sonraki tarih olarak 24 Kasım öngörülüyor. Rusya, ABD'nin uzay mekiği programına son vermesinden sonra ISS'e insanlı araç gönderen tek ülke konumuna geldi.