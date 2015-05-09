6 ay şarja gerek duymayan akıllı saat

Swatch, 6 aylık bir kullanım sunan akıllı saat modeli üzerinde çalıştığını duyurdu. Akıllı ürünün hareket ve güneş enerjisiyle gün içinde sürekli şarj olacağı düşünülüyor.

Son yılların hızla gelişen sektörü giyilebilir teknolojinin kuşkusuz en büyük problemi 1 günden az süren pil ömrü.

Bu sorunu çözmek için harekete geçen Swatch'tan kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi. Şirketin CEO'su Nick Hayek bir İsveç gazetesine verdiği mülakatta yeni nesil Swatch akıllı saatin pil ömrünün 6 ay olacağı müjdesini verdi.

Swath'un 6 aylık pil ömrünü mevcut bataryalar ile sağlaması mümkün değil. Şirketin yeni bir batarya teknoloji ürettiği yönünde iddialar bulunsa da en akla yatan teori, akıllı saatin hareket ve güneş enerjisi ile gün içinde sürekli şarj edileceği.

Apple watch ve muadili akıllı saatler ortalama 18 saatlik bir kullanım sunuyor. Swatch'un henüz satışa çıkacağı tarih ve fiyatı hakkında bir bilgi bulunmayan ürünün vadedildiği gibi bir kullanım sunması durumunda rakiplerini geride bırakabileceği belirtiliyor.