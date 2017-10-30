6 ay boyunca açık denizde sürüklenen kadın denizciler, yeni rotalar için plan yapıyor

Çeviri - Gonca Tokyol

Hawai’den Tahiti’ye gitmek için yola çıkan ancak teknelerinin fırtınadan zarar görmesi nedeniyle rota dışına çıkarak yaklaşık 6 ay boyunca Pasifik Okyanusu’nda sürüklenen Jennifer Appel ve Tasha Fuiava, uzun bir aradan sonra Japonya’daki ABD üssünde ilk kez karaya ayak bastı. Hawaili balıkçıların yiyecek stoklama öğüdü sayesinde hayatta kaldıklarını belirten Appel ve Fuiava, mayıs ayındaki bir sonraki yolculuklarında Güney Pasifik’teki adaları görmeyi planladıklarını söyledi.

Mayısın 3’ünde, 18 günlük sürmesi planlanan bir deniz yolculuğu için Honolulu’dan 15 metrelik tekneleri ‘Deniz Perisi’yle yelken açan Appel ve Fuiava, birkaç gün sonra fırtınaya yakalandı. Geminin motoru, direği ve yelkenleri fırtınada zarar görürken, iki kadın rüzgâr gücüyle rotada kalmayı başaramadı.

“Ufuktaki gri gemiyi gördüğümde hayatımızın kurtulduğunu biliyordum”

Haziran ayında, Honolulu’nun bulunduğu Oahu adasına 726 deniz mili mesafedeyken geri dönmeye karar veren ancak bunu başaramayacaklarını fark eden ikili, acil yardım çağrısında bulunmaya başladı. Derin deniz balıkçılığı yapan ve turistleri gezdiren arkadaşlarına ulaşabilmeyi uman Appel ve Fuiava, 98 gün boyunca imdat çağrısını yineledi.

Tayvanlı bir balıkçı teknesi kadınları bulduğunda olmaları gereken rotadan binlerce mil uzaktaydılar. Teknedeki yiyeceklerin yüzde 90’ını tüketen kadınlar, daha sonra USS Ashland isimli ABD askeri gemisi tarafından alındı. Gazetecilere konuşan Appel, “Ufuktaki gri gemiyi gördüğümde sadece titriyordum. Ağlamaya hazırdım, çok mutluydum ve hayatımızın kurtulduğunu biliyordum” dedi.

Tayvanlı balıkçıların yedeğe almaya çalışması sırasında daha fazla zarar gören teknelerini denizde bıraktıklarını kaydeden iki kadın denizci, ‘Deniz Perisi’ni yeniden bulma ve tamir etme umutlarını koruduklarını söyledi. Teknelerine ulaşamazlarsa, “batırılamaz ve zarar verilemez” yeni bir gemi inşa ederek yeniden Tahiti’ye doğru yelken açacaklarını belirten Appel, “20 bin adayı görme şansımız olmadı, o yüzden de mayıs ayı ya da gelecek bahar için en inanılmaz gezinin bu olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Hawaii balıkçıların öğüdü hayatımızı kurtardı”

Okyanusta 6 aya yakın hayatta kalmalarını Hawaili deneyimli denizcilerin öğütlerine borçlu olduklarını ifade eden Appel, şunları söyledi: “Bize teknenin her köşesini yiyecekle doldurmamızı söylediler. Ve eğer 1 aylık yiyeceğe ihtiyaç duyacağınızı düşünüyorsanız, 6 aylık hazırlık yapın dediler. Çünkü dışarıda neler olup biteceğinin belli olmayacağını düşünüyorlardı. Bize gerçekten çok güzel bir tavsiye verdiler, onlar sayesinde şimdi buradayız.”