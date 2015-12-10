6-7 Eylül'den kurtuldu, Borçlar Kanunu'na dayanamadı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin en eski dükkanlarından Kelebek Korse, mal sahiplerinin yeni Borçlar Kanunu'na dayanarak 'kira artışı ya da tahliye' yönündeki haciz kararına direnemedi. 90 yıllık tarihinde 6-7 Eylül olayları gibi talanlarla başa çıkan dükkan bugün kepenk kapatttı.

Borçlar Kanunu'nda 2012 yılında yapılan ve “10 yılı dolduran kiracıların gerekçesiz olarak tahliyesinin" önünü açan değişiklik sonrası bina sahibi tarafından açılan ve haciz kararlarıyla sonuçlanan kira tespit ve tahliye davalarına daha fazla dayanamayan mağaza İlya Avramoğlu, "Çalışmaya devam etmek için yeni bir dükkan arayacağım. İstiklal Caddesi'ne gücümüz yetmez; ara sokaklarda belki" dedi.

Dükkanında son satışlarını yapan Avramoğlu, dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan dükkanını anlatarak, şöyle dedi:

"1936'da kurulan bu dükkan Beyoğlu'nun alışveriş kültürünü simgeleyen son dükkan. Burası birçok tarihi olaylara tanıklık etti. Onca rant mücadelesi arasında ayakta kaldı. Dedem ve babam 6-7 Eylül'de talana uğradı ama toparlanıp devam etti. Bu tip dükkanların korunması gerekirken, maalesef borç yükü nedeniyle tahliye etmek zorundayız. Çalışmaya devam etmek için yeni bir dükkan arayacağım. İstiklal Caddesi'ne gücümüz yetmez; ara sokaklarda belki."

"Kelebek Korse'yi görünce içim sızlıyor"

Kendisi de komşusu Kelebek Korse gibi tahliye durumunda olan, ancak davası temyizde devam eden Eller Sanat Galerisi'nin sahibi Nurhan Acun ise konuşurken duygulandı. Sanat galerisini emek vererek çok güzel bir mekan haline getirdiğini anlatan Acun, “Kiramı aksatmıyorum, zamanında ödüyorum. 10 yıllık kiracı çıkacak diye yasa mı olur? Benim 35 yılım, yani ömrümün yarısı burada geçmiş. Kelebek Korse'yi görünce içim sızlıyor" diye konuştu.

İlya Avramoğlu'na destek için dükkana gelen eski CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur da, “Kültürel soykırımdan bahsedeceksek, Beyoğlu'na Beyoğlu kimliğini veren İnci Pastanesi, Emek Sineması, AKM, Kelebek Korse, Eller Sanat Galerisi gibi yerleri görmezden gelemeyiz. Söz konusu yasa 6-7 Eylül'e direnen mekanları AKP yasalarına boyun eğdiriyor" dedi.

Kelebek Korse önünde Borçlar Kanunu'ndaki değişikliğin iptali için imza kampanyası da düzenlendi.