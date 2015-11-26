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Kültür-Sanat

6-7 Eylül 1955 Olayları'nın 60. Yılında Hukuk, İnsan, Toplum

Bilgi Üniversitesi'ndeki konferans, 28 Kasım'da gerçekleşecek

26 Kasım 2015 00:15

6 Eylül saat 13.00’te devlet radyosu Atatürk’ün Selanik’teki evinde bomba patlatıldığı haberini geçtikten sonra, İstanbul Ekspres akşam baskısına ‘Atamızın evi bomba ile hasara uğradı’ başlığıyla çıktı. Taksim Meydanı’nda toplanan kalabalık, gayrimüslimlere ait ev ve işyerlerini yağmaladı, yıktı.

Polisin müdahale etmediği güruh sadece ev ve işyerlerine saldırmakla kalmadı, ibadethanelere ve mezarlıklara da saldırdı. Dini mekânlar yakıldı, mezarlıklar talan edildi; hatta mezarlar açılıp içerisindeki kemikler çıkarılarak yakıldı. Yaşananların ardından başta Rumlar olmak üzere binlerce gayrimüslim Türkiye'yi terk etti.

28 Kasım'da, Bilgi Üniversitesi'nin Dolapdere Kampusu'ndaki Mahkeme Salonu'nda gerçekleştirilecek olan "6-7 Eylül 1955 Olayları'nın 60. Yılında Hukuk, İnsan, Toplum" başlıklı panelde, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı modaretörlüğünde, Prof. Dr. Baskın Oran, Doç. Dr. Cengiz Aktar, Yrd. Doç. Dr. Ömer Turan, Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan ve Prof. Dr. Nikolaos Uzunoğlu sunumlar gerçekleştirecek. 

Konferans programı şöyle:

10:00-10:30 AÇILIŞ

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Nikolaos Uzunoğlu, İstanbul Rumlarının Evrensel Federasyonu Başkanı

 

10:30-13:00 TANIKLIKLAR (11 mağdur ve bir fail tanıklığı)

13:00-14:00 Öğle yemeği arası

14:00-17:00 PANEL “6-7 Eylül 1955: Hukuk ve Yüzleşme”

                                  

Moderatör:

Prof. Dr. Turgut Tarhanlı

Panelistler:

Prof. Dr. Baskın Oran, “Sermaye Birikimi Sürecimizde ve Cezasızlık Tarihçemizde 6-7 Eylül Pogromunun Yeri                      

Doç. Dr. Cengiz Aktar, “Nasıl Oldu da Hatırlamaya Başladık?”

Yrd. Doç. Dr. Ömer Turan, “Yassıada 6-7 Eylül Olayları Davası Odağında Yargılama ve Yüzleşme İlişkisi”                         

Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan, “Günümüz İnsan Hakları Hukuku Işığında 6-7 Eylül Olayları: Bir Hukuki Mütalaa Denemesi”    

Prof. Dr. Nikolaos Uzunoğlu, “İstanbul Rum Toplumu için Geçmişin Haksızlıklarının Giderim Programı Önerileri”                                  

 

 

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