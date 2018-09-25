5G ve 6G nesnelerin haberleştiği dünyanın kapılarını aralayacak

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen \'6G Çalıştayı’nda haberleşme teknolojilerinin geleceği masaya yatırıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, 5G ve 6G’nin, nesnelerin haberleştiği bir dünyanın kapılarını aralayacağını söyledi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi\'nin organizasyonu ile bu yıl ikincisi gerçekleştirilen \'6G Çalıştayı\'nın açılışı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Cemal Sami Tüfekçi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2. Başkanı Figen Kılıç, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. Metin Balcı, ASELSAN Haberleşme Teknolojileri Grup Başkanı ErtuğrulKolağasıoğlu, ERICSSON, TURKCELL, HAVELSAN gibi firmalardan üst düzey yöneticiler ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Medipol, ASELSAN, ULAK Haberleşme, Rohde&Schwarz ve ENOVAS’un ortaklığıyla düzenlenen çalıştayda ULAK Haberleşme A.Ş. tarafından geliştirilen 4.5G yerli baz istasyonunun gösterimi de yapıldı.

“6G’NİN AR-GE VE ÜRETİM AŞAMASINDA YER ALMALIYIZ\"

Çalıştayın açılış konuşması İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan tarafından yapıldı. Çalıştay öncesi DHA\'nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Hüseyin Arslan amaçlarının 6G konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. \'Bundan sonrası nesnelerin haberleşmesi olacak\' diyen Prof. Dr. Hüseyin Arslan, \"3G ve 4G insanların bilgiye ve haberleşmeye daha hızlı ulaştığı bir dünya sundu. Bundan sonrası ise nesnelerin haberleşmesi olacak. 5G ve 6G aklınıza gelebilecek her şeyin birbirleriyle haberleşmesini sağlayacak. Bu uygulamalar tam anlamıyla hayata geçtiğinde Türkiye’deki bir doktor ABD’deki bir hastayı fiziksel olarak yanında olmadan ameliyat edebilecek. 4G ile denemeleri yapılan ama tam anlamıyla başarılı olmayan sürücüsüz otomobiller trafikte karşımıza çıkacak. Bir hastanın tedavisi için bin farklı cihaz birbirleri ile haberleşecek. Ülke olarak 5G’de kaçırdığımız fırsatı 6G’de yakalamalıyız. Bu çalıştayın amacı da 6G farkındalığı oluşturmak, paydaşları bir araya getirmek, patent ve teknoloji üretimi konusunda iş birliğini kurmak. 6G’nin Ar-Ge ve üretim aşamasında yer almalıyız. Öteki türlü yine sadece ürün satın alan bir ülke konumunda kalabiliriz” dedi.

\"LABORATUVARIMIZDA ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ\"

2015 yılında üniversite bünyesinde “5G ve Ötesi Laboratuvarı”nı kurduklarını kaydeden Arslan, \"O zamanlar bu teknoloji daha yeni konuşuluyordu. Biz bu laboratuvarı herkesten önce kuralım dedik ama yine de bu teknolojide yine de geç kaldık. İnşallah 6G\'de herkesten önce bu işin içine gireriz. 5G laboratuvarı 6G\'nin de temelini oluşturuyor. Oralarda İstanbul Kalkınma Ajansı\'ndan aldığımız cihazlarımız var. Bunlarla birlikte yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Tabi bunun bir kısmını 5G\'de kullanacağız araştırma yapılacak bir kapı var önümüzde. Büyük bir kısmını da 6G\'de kullanmak üzere çalışmalar yapıyoruz\" diye konuştu.

\"5G’NİN ELİ KULAĞINDA\"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2. Başkanı Figen Kılıç da ‘artık eli kulağında’ dediği 5G’nin tüm sektörlerin işleyişini değiştirceğini, 6G’nin ise altyapısının hazırlandığını söyledi. Çalıştayın ülke vizyonuyla örtüştüğünü kaydeden Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük icraat programında da “Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmalarının Başlatılması” projesinin yer aldığını söyledi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olmak, yıllık 500 milyar dolar ihracat yapmak, imalata dayalı ihracat içinde yüksek teknolojili ürünlerinin payının yüzde 15 olmasıve en iyi 100 üniversite arasına Türkiye’den 3 üniversitenin yer alması gibi stratejik hedeflerini sıraladı. Mandalbunun için araştırma, yenilik,teknoloji geliştirme ve nitelikli insan kaynağının önemini vurguladı. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de 6G’nin ülke ekonomisine sağlayacağı katkılardan bahsetti. Milli projeler ULAK, MİLAT ve ÇINAR’a dikkat çeken Tüfekçi, 5G için ilk somut adım olan ÇINAR projesinin uçtan uca güvenilir geniş bantlı iletişim kanalı sağlanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

\"İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ DAHA HIZLI YAKALAYACAĞIZ\"

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ise 6G çalıştayını vizyoner bulduğunu belirterek, \"Medipol Üniversitesi\'ne ve dekanımıza çok teşekkür ediyoruz.İletişim bütün toplumun olduğu gibi savunma sanayinin de en büyük ihtiyacı. Bu iletişimin hem hızlı hem de güvenli olmasını istiyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığımızda da bu yönde bir seri projelerimiz var. Bunların içinde hem Ar-Ge projeleri hem de iletişim çözümü projeleri yer alıyor. İletişim olmazsa olmaz 6G ve onun da ötesi Türkiye\'nin teknolojide öne geçebilmesinde bir fırsat. En önemli fırsatlardan birisi diğer teknoloji alanlarıyla kıyaslandığında iletişim teknolojilerini daha hızlı yakalayabileceğimizin farkındayız\" ifadelerini kullandı.

\"İLETİŞİMDE DIŞA BAĞIMLILIĞIN SONLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR\"

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, ülkemizde alanında bir ilk olan ‘5G ve Ötesi Laboratuvarı’nı 2015 yılında kurdu. Yeni nesil iletişim sistemlerinin temellerinin atıldığı laboratuvarda 5G ve sonraki nesil iletişimde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması ve teknoloji ihraç eden bir ülke haline gelebilmemiz amaçlanıyor. ‘5G ve Ötesi Laboratuvarı’nda daha önce ABD, Kanada, Japonya ve Almanya’da çalışan ve alanında deneyimli Türk bilim insanları görev yapıyor.

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