5G telefonlar yolda: Piyasaya ne zaman çıkacaklar ve fiyatı ne kadar olacak?

Süper hızlı 5G mobil internet bağlantısı kulağa heyecan verici gelse de bir dezavantajı olacak: Yeni telefon alma zorunluluğu. Cihazlar için daha fazla para ödemek buna değecek mi ve 5G destekli telefonlar ne zaman piyasaya çıkacak?

Birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen 5G'yi kullanmak için yapmamız gereken tek şey yeni bir telefon almak olacak.

Ve tüm yeni teknolojilerden bildiğimiz üzere ilk modeller ucuz olmayacak.

Yeni nesil telefonların çok daha karmaşık bir antene, yeni bir çip veya beyne ve daha fazla enerji tüketecek 5G hizmetlerini yönetecek bir yönteme ihtiyaçları olacak.

Vodafone İngiltere'nin teknoloji şefi Scott Petty, 5G için ihtiyaç duyulan temel mühendisliğin önemli bir kısmının halledildiğini söylüyor.

Mühendisler şimdi geliştirdikleri çözümleri daha küçük ölçeklerde uygulamaya ve aynı zamanda fiyatlarını ucuzlaştırmak için kitlesel üretime uyumlu hale getirmeye uğraşıyor.

ABI Research araştırma şirketinden David McQueen ise 5G uyumlu ilk telefonların 600 - 700 dolardan başlayacağını tahmin ediyor. Samsung, Apple ve Huawei gibi şirketlerin telefonları ise çok daha pahalı olacak.

Peki bu kadar para vermeye değer mi?

Scott Petty'ye göre buna yeni teknolojinin bizi ne kadar etkilediğine bakarak karar vereceğiz.

"5G'nin cep telefonlarında son üç dört yılda görülmemiş bir oranda yeni bir inovasyon dalgası başlatacağını düşünüyoruz" diyen Petty, bu yeniliklerin eski klavyeli telefonlardan yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranlı telefonlara geçmeye benzeyeceğini düşünüyor:

"Akıllı telefonlar giyilebilir teknoloji ürünlerinin iletişim merkezi görevini görecek"

Petty'ye göre sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri hızlı internetten en fazla faydalanacak alanlar arasında.

İnternet bağlantısındaki gecikmenin azalmasıyla yavaş telefonlarda sanal gerçeklik kullananların yaşadığı baş dönmesi hissi azalacak.

Telefon üreticileri ilk 5G telefonu üretmek için birbirleriyle yarışsa da 5G ağ altyapısı oluşmadan yeni telefonları piyasaya sürmek de istemiyorlar. Bu hatayı 4G'nin çıktığı dönemde yapmış ve tüketicilerin öfkelenmesine yol açmışlardı.

ABD'li telefon üreticisi Motorola, 2019 başında Moto Z3 telefonu için 5G bağlantı eklentisi çıkaracağını duyurdu.

Motorola'nın Kuzey Amerika'daki üretim operasyonları direktörü Doug Michau, "Piyasaya ilk ürünü sunan şirket olmak ve 5G frekanslarını öğrenmek istiyoruz" diyor.

Fakat Z3'ün 5G aparatı telefonun kendisinden daha büyük olacak. Cihazın içinde 5G modemi, birkaç anten ve bunların enerji ihtiyacını karşılamak için bir pil olacak.

Donanım inceleme sitesi AnadTech'in yazarlarından Ian Cutress, bu cihazın yalnızca ABD'deki Verizon operatörünü kullanan müşterilere sunulacağına da dikkat çekiyor.

ABI Research'ten McQueen, "Motorola'nın bu eklentisinden sonra piyasaya çıkacak ilk 5G telefonun ya OnePlus ya da Sony olacağını tahmin ediyorum" diyor.

McQueen'e göre en büyük üreticiler 5G ürünlerini piyasaya en son sürecek şirketler olacak:

"Samsung'un Ağustos 2019 civarında Note serisinde, Huawei'nin de 2019 ortası Mate serisinde 5G'ye geçeceğini düşünüyorum"

McQueen Apple'ın bu konuda en geriden gelen şirket olacağı görüşünde:

"Apple'ın bu teknolojiye geçmesi için iki nesil daha gerektiğini, bir iPhone'da 5G'yi en erken 2020 yılında göreceğimizi öngörüyorum.

"2019'da dünya çapında 15,8 milyon 5G akıllı telefon satılacak. 2020'de bu sayı 77.5 milyona çıkacak. 2020'ye gelindiğinde 5G abonelerinin sayısı 200 milyonu aşacak"

5G telefonlar konumlarına bağlı olarak iki farklı frekansta sinyal kullanacak. Operatörlerin 5G'ye geçmeye başladığı dönemde çoğumuz 6 GHz altında frekanslara sahip telefonlar kullanacağız.

Fakat daha pahalı, milimetre boyutunda dalgalar kullanan telefonlar da olacak. Bu dalgalar yoğun yerleşim yerlerinde kullanılacak.

AnadTech yazarı Cutress, "Bunların ikisi de kendi içinde ayrı ayrı teknolojiler" diyor ve ekliyor:

"Dünya milimetre dalgalarının kullanıldığı bölgeler ile 6 GHz altı frekansların kullanıldığı bölgeler olarak ikiye ayrılacak"

Bu durumda cep telefonunuz diğer frekansın kullanıldığı bölgeye seyahat ettiğinizde çalışmayabilir.

Cutress'e göre ilk 5G telefonlarda iki ayrı modem olacak: 5G modemi ve 5G'nin çekmediği yerlerde kullanmak üzere 4G modemi.

Gelecekte hem 5G, hem 4G, hem de 3G'ye bağlanabilen modemlerin geliştirilmesiyle cep telefonlarındaki modem sayısı tekrar bire inecek.

Canalys pazar araştırma şirketinden Ben Stanton, 5G'nin uzun vadede fiyat artışına yol açmayacağını, 2020-21 gibi orta ve düşük seviye cihazların da bu teknolojiyi destekleyeceğini söylüyor.

Tüketicilerin başlangıçta 4G ve 5G karışımı bir tecrübe yaşayacaklarını belirten Stanton, ilk telefonlar piyasaya çıkmadan önce üreticilerin 5G antenlerini hazırlamaya başlamasının gerektiğini vurguluyor.

Peki 5G'yle birlikte yeni bir telefon için para harcamaya değer mi?

Endüstri teknoloji meraklısı ilk kullanıcıların diğer insanları da etkilemesini ve 5G üzerinden verilen hizmetlerin reklamını yaparak herkesin bu yeni teknolojiye geçmesini sağlamasını umuyor.

Ama o zamana kadar aşılması gereken pek çok engel var.