59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu. Staples Center'da düzenlenen ödül törenine 5 dalda ödül kazanan 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele damgasını vurdu.
Adele, '25' adlı albümüyle ‘Yılın Albümü' ve ‘Hello' adlı parçasıyla da ‘Yılın Şarkısı' ödülüne layık görüldü.
Törende sahneye çıkan Adele, aralık ayında yaşamını yitiren İngiliz şarkıcı George Michael'ın anısına ‘Fast Love' şarkısını söyledi.
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2017 Grammy'ye damga vuran anlar
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Ödülünü ikiye bölüp yarını Beyonce'ye verdi
Konuşmasında 'Yılın Albümü' dalının bir diğer adayı olan 'Lemonade'in sahibi Beyonce'a atıfta bulunan Adele gözyaşlarına hakim olamayarak, "Bu ödülü kabul edemem. Lemonade albümü muazzamdı Beyonce, çok muazzam, iyi düşünülmüş,güzel ve ruh taşıyan bir albümdü. Bunu takdir ediyoruz. Tüm sanatçılar olarak sana hayranız. Sen bizim ışığımızsın" ifadelerinde bulundu. Konuşma sırasında Beyonce da gözyaşlarını tutamazken, Adele ödülünü ikiye böldü. Sanatçının, ödülün bir diğer parçasını Beyonce'ye verdiği belirtildi.
CBS televizyon kanalından canlı yayınlanan 59. Grammy Ödülleri törenine ‘The Late Late Show'un sunucusu İngiliz sinema oyuncusu James Corden ev sahipliği yaptı. Gecede, rap şarkıcısı Chance The Rapper, ilk Grammy ödülünü kazandı. 23 yaşındaki Chicagolu müzisyen, ‘En İyi Sanatçı' dahil 3 dalda ödülün sahibi oldu.
Ocak 2016'da hayata veda eden David Bowie'ye de ‘En İyi Rock Şarkısı' ve ‘En İyi Alternatif Müzik Albümü' ödülüne layık görüldü.
2016'da ölen Prince'in anıldığı gecede 2. kez anne olmaya hazırlan Beyonce, ‘Lemonade' albümünden ‘Love Drought' ve ‘Sandcastles' parçalarını seslendirdi. Katy Perry, Metallica, John Legend, Lady Gaga, Alicia Keys, Keith Urban, the Weekend, Daft Punk ve Bruno Mars da törende sahneye çıkan ünlü isimler arasında yer aldı.
Trump'a mesaj
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Nobel Edebiyat Ödüllü sahibi ABD'li siyah kadın yazar Prof. Toni Morrison'un ‘Umutsuzluğa düşmeye zaman yok, kendine acımaya yer yok, sessizliğe gerek yok, korkuya yer yok' sözlerini dile getirerek Başkan Donald Trump'a siyasi mesaj verdi.
Beyaz takım elbisesi ve üzerinde ‘Israr' yazılı pırıltılı bir kol bandıyla sahneye çıkarak yeni şarkısı ‘Chained to the Rhythm'ı seslendiren Katy Perry de Trump karşıtı protesto gösterilerinde kullanılan ‘Nefret yok' sloganını yineledi.
Grammy gecesinde Lady Gaga'yla düet yapan Metallica'nın solistinin mikrofonu çalışmadı!
Sahneye hamile çıkan Beyonce büyük alkış aldı
İkiz bebek dünyaya getireceğini kısa süre önce açıklayan Beyonce, sahneye hamile çıkarken, gösterdiği performans ve muhteşem şovuyla büyük alkış aldı. Beyonce’yi, sahneye çıkmadan önce anons eden annesi, kızıyla gurur duyduğunu söyledi.
2016'da ölen Princein anıldığı gecede 3. kez anne olmaya hazırlan Beyonce, "Lemonade" albümünden "Love Drought" ve "Sandcastles" parçalarını seslendirdi.
İşte Beyonce'un sahne şovu:
59. Grammy Ödülleri’nin sahipleri şöyle
Yılın kaydı
Hello-Adele
Yılın albümü
Adele-25
Yılın şarkısı
“Hello” - Adele Adkins & Greg Kurstin,
En iyi yeni sanatçı
Chance the Rapper
En iyi solo pop performansı
“Hello” - Adele
En iyi grup pop performans
“Stressed Out" - Twenty One Plots
En iyi vokal pop albümü
"25" - Adele
En iyi dans kaydı
Don't Let Me Down - The Chainsmokers Featuring Daya
En iyi dans elektronik albüm
“Skin” - Flume
En iyi alternatif müzik albümü
David Bowie - "Blackstar"
En iyi enstrümantel albüm
“Culcha Vulcha” - Snarky Puppy
En iyi rock performansı
Blackstar - David Bowie
En iyi metal müzik performansı
“Dystopia” - Megadeth
En iyi rock albümü
“Tell Me I’m Pretty” - Cage the Elephant
En iyi R&B performansı
“Angel” - Lalah Hathaway
En iyi R&B şarkısı
“Lake By the Ocean” - Hod David & Musze
En iyi urban/çağdaş albüm
Lemonade-Beyonce
En iyi R&B albümü
“Lalah Hathaway Live” - Lalah Hathaway
En iyi rap performansı
“No Problem” - Chance the Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz
En iyi müzik videosu
Beyonce - "Formation"
En iyi rap şarkısı
“Hotline Bling” - Drake
En iyi rap albümü
Coloring Book - Chance the Rapper
En iyi country solo performansı
“My Church” Maren Morris
En iyi country ikili/grup performansı
“Jolene” - Pentatonix ve Dolly Parton
En iyi country şarkısı
“Humble and Kind” - Lori McKenna
En iyi country albümü
“A Sailor’s Guide to Earth” - Sturgill Simpson
En iyi yeni nesil albümü
“White Sun II” - White Sun
En iyi emprovize caz solosu
“I’m So Lonesome I Could Cry” - John Scofield
En iyi caz vokal albümü
“Take Me to the Alley" - Gregory Porter
En iyi caz enstrümantel albümü
“Country for Old Men” - John Scofield
En iyi caz grubu albümü
“Presidental Suite: Eight Variations on Freedom” - Ted Nash Big Band
En iyi Latin caz albümü
“Tribute to Irakere: Live in Marciac” - Chucho Valdés
En iyi gospel performansı/şarkısı
“God Provides” - Tamela Mann
En iyi Hristiyan müziği performansı / şarkısı
“Thy Will” - Hillary Scott & the Scott Family
En iyi gospel albümü
“Losing My Religion” - Kirk Franklin
En iyi Hristiyan müziği albümü
“Love Remains” - Hillary Scott & the Scott Family
En iyi roots gospel albümü
“Hymns” - Joey + Rory
En iyi Latin pop albümü
“Un Besito Mas”- Jesse & Joy
En iyi Latin rock, çağdaş ya da alternatif albüm
“iLevitable” - iLe
Bölgesel Meksika müziği albümü
“Un Azteca En El Azteca, Vol. 1 (En Vivo)” - Vicente Fernández
En iyi tropikal Latin albümü
“Donde Están?” - Jose Lugo & Guasábara Combo
En iyi Amerikan roots performansı
“House of Mercy” - Sarah Jarosz
En iyi Amerikan roots şarkısı
“Kid Sister” - Vince Gill
En iyi Amerikan albümü
“This Is Where I Live” - William Bell