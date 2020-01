59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentinde birbirinden ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu. Staples Center'da düzenlenen ödül törenine 5 dalda ödül kazanan 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele damgasını vurdu.

Adele, '25' adlı albümüyle ‘Yılın Albümü' ve ‘Hello' adlı parçasıyla da ‘Yılın Şarkısı' ödülüne layık görüldü.

Törende sahneye çıkan Adele, aralık ayında yaşamını yitiren İngiliz şarkıcı George Michael'ın anısına ‘Fast Love' şarkısını söyledi.

___________________________________________________________

2017 Grammy'ye damga vuran anlar

___________________________________________________________

Ödülünü ikiye bölüp yarını Beyonce'ye verdi

Konuşmasında ​'Yılın Albümü' dalının bir diğer adayı olan 'Lemonade'in sahibi Beyonce'a atıfta bulunan Adele gözyaşlarına hakim olamayarak, "Bu ödülü kabul edemem. Lemonade albümü muazzamdı Beyonce, çok muazzam, iyi düşünülmüş,güzel ve ruh taşıyan bir albümdü. Bunu takdir ediyoruz. Tüm sanatçılar olarak sana hayranız. Sen bizim ışığımızsın" ifadelerinde bulundu. Konuşma sırasında Beyonce da gözyaşlarını tutamazken, Adele ödülünü ikiye böldü. Sanatçının, ödülün bir diğer parçasını Beyonce'ye verdiği belirtildi.

CBS televizyon kanalından canlı yayınlanan 59. Grammy Ödülleri törenine ‘The Late Late Show'un sunucusu İngiliz sinema oyuncusu James Corden ev sahipliği yaptı. Gecede, rap şarkıcısı Chance The Rapper, ilk Grammy ödülünü kazandı. 23 yaşındaki Chicagolu müzisyen, ‘En İyi Sanatçı' dahil 3 dalda ödülün sahibi oldu.

Ocak 2016'da hayata veda eden David Bowie'ye de ‘En İyi Rock Şarkısı' ve ‘En İyi Alternatif Müzik Albümü' ödülüne layık görüldü.

2016'da ölen Prince'in anıldığı gecede 2. kez anne olmaya hazırlan Beyonce, ‘Lemonade' albümünden ‘Love Drought' ve ‘Sandcastles' parçalarını seslendirdi. Katy Perry, Metallica, John Legend, Lady Gaga, Alicia Keys, Keith Urban, the Weekend, Daft Punk ve Bruno Mars da törende sahneye çıkan ünlü isimler arasında yer aldı.

Trump'a mesaj

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Nobel Edebiyat Ödüllü sahibi ABD'li siyah kadın yazar Prof. Toni Morrison'un ‘Umutsuzluğa düşmeye zaman yok, kendine acımaya yer yok, sessizliğe gerek yok, korkuya yer yok' sözlerini dile getirerek Başkan Donald Trump'a siyasi mesaj verdi.

Beyaz takım elbisesi ve üzerinde ‘Israr' yazılı pırıltılı bir kol bandıyla sahneye çıkarak yeni şarkısı ‘Chained to the Rhythm'ı seslendiren Katy Perry de Trump karşıtı protesto gösterilerinde kullanılan ‘Nefret yok' sloganını yineledi.

Grammy gecesinde Lady Gaga'yla düet yapan Metallica'nın solistinin mikrofonu çalışmadı!

Sahneye hamile çıkan Beyonce büyük alkış aldı

İkiz bebek dünyaya getireceğini kısa süre önce açıklayan Beyonce, sahneye hamile çıkarken, gösterdiği performans ve muhteşem şovuyla büyük alkış aldı. Beyonce’yi, sahneye çıkmadan önce anons eden annesi, kızıyla gurur duyduğunu söyledi.

2016'da ölen Princein anıldığı gecede 3. kez anne olmaya hazırlan Beyonce, "Lemonade" albümünden "Love Drought" ve "Sandcastles" parçalarını seslendirdi.

İşte Beyonce'un sahne şovu:

59. Grammy Ödülleri’nin sahipleri şöyle

Yılın kaydı

Hello-Adele

Yılın albümü

Adele-25

Yılın şarkısı

“Hello” - Adele Adkins & Greg Kurstin,

En iyi yeni sanatçı

Chance the Rapper

En iyi solo pop performansı

“Hello” - Adele

En iyi grup pop performans

“Stressed Out" - Twenty One Plots

En iyi vokal pop albümü

"25" - Adele

En iyi dans kaydı

Don't Let Me Down - The Chainsmokers Featuring Daya

En iyi dans elektronik albüm

“Skin” - Flume

En iyi alternatif müzik albümü

David Bowie - "Blackstar"

En iyi enstrümantel albüm

“Culcha Vulcha” - Snarky Puppy

En iyi rock performansı

Blackstar - David Bowie

En iyi metal müzik performansı

“Dystopia” - Megadeth

En iyi rock albümü

“Tell Me I’m Pretty” - Cage the Elephant

En iyi R&B performansı

“Angel” - Lalah Hathaway

En iyi R&B şarkısı

“Lake By the Ocean” - Hod David & Musze

En iyi urban/çağdaş albüm

Lemonade-Beyonce

En iyi R&B albümü

“Lalah Hathaway Live” - Lalah Hathaway

En iyi rap performansı

“No Problem” - Chance the Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz

En iyi müzik videosu

Beyonce - "Formation"

En iyi rap şarkısı

“Hotline Bling” - Drake

En iyi rap albümü

Coloring Book - Chance the Rapper

En iyi country solo performansı

“My Church” Maren Morris

En iyi country ikili/grup performansı

“Jolene” - Pentatonix ve Dolly Parton

En iyi country şarkısı

“Humble and Kind” - Lori McKenna

En iyi country albümü

“A Sailor’s Guide to Earth” - Sturgill Simpson

En iyi yeni nesil albümü

“White Sun II” - White Sun

En iyi emprovize caz solosu

“I’m So Lonesome I Could Cry” - John Scofield

En iyi caz vokal albümü

“Take Me to the Alley" - Gregory Porter

En iyi caz enstrümantel albümü

“Country for Old Men” - John Scofield

En iyi caz grubu albümü

“Presidental Suite: Eight Variations on Freedom” - Ted Nash Big Band

En iyi Latin caz albümü

“Tribute to Irakere: Live in Marciac” - Chucho Valdés

En iyi gospel performansı/şarkısı

“God Provides” - Tamela Mann

En iyi Hristiyan müziği performansı / şarkısı

“Thy Will” - Hillary Scott & the Scott Family

En iyi gospel albümü

“Losing My Religion” - Kirk Franklin

En iyi Hristiyan müziği albümü

“Love Remains” - Hillary Scott & the Scott Family

En iyi roots gospel albümü

“Hymns” - Joey + Rory

En iyi Latin pop albümü

“Un Besito Mas”- Jesse & Joy

En iyi Latin rock, çağdaş ya da alternatif albüm

“iLevitable” - iLe

Bölgesel Meksika müziği albümü

“Un Azteca En El Azteca, Vol. 1 (En Vivo)” - Vicente Fernández

En iyi tropikal Latin albümü

“Donde Están?” - Jose Lugo & Guasábara Combo

En iyi Amerikan roots performansı

“House of Mercy” - Sarah Jarosz

En iyi Amerikan roots şarkısı

“Kid Sister” - Vince Gill

En iyi Amerikan albümü

“This Is Where I Live” - William Bell