2017 Grammy'ye damga vuran anlar

James Corden, merdivenlerden yuvarlanarak sahneye indi ve Grammy açılışını yaptı.
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James Corden; Jennifer Lopez’den John Legend’a, ünlüleri maket otomobilin arkasına alıp, meşhur programındaki gibi otomobil içinde karaoke yaptırdı. Bu eğlenceli şova Beyonce’nin beş yaşındaki kızı Blue Ivy de katıldı.
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Grammy’de Adele ve Beyonce arasında büyük rekabet yaşandı. Ancak gecenin sonunda yüzü gülen Adele olu. Yılın en iyi albümü ve en iyi şarkısının da aralarında bulunduğu beş ödülle Adele, Beyonce’yi geride bıraktı.
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Adele, sahnede ödül konuşması yaparken “Beyonce gerçekten seni çok seviyorum” dedi. Bu esnada hem Adele hem de Beyonce gözyaşlarını tutamadı.
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Adele, geçen yıl hayatını kaybeden George Michael’ı anmak için bir şarkı söyledi. Ancak şarkıya yanlış girdiğini fark edince özür dileyerek performansını yarıda kesti. Adele, “Çok özür dilerim, canlı yayın olduğunu biliyorum ancak baştan başlamam gerekecek” ifadesini kullandı. Adele, performansını gözyaşları içinde tamamladı.
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Gecede aksilik yaşayanlardan bir diğeri de Lady Gaga ile birlikte sahneye çıkan Metallica solisti Hetfield oldu. Hetfield, performansı esnasında mikrofonunun sesi açılmayınca zor anlar yaşadı. Şovun ardından sinirlenen Hetfield, mikrofonları tekmeledi ve gitarını sahne arkasına doğru fırlattı.
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Twenty One Pilots gurubu üyeleri Josh Dun ve Tyler Joseph, kazandıkları ilk Grammy ödülünü iç çamaşırlarıyla aldı. ‘Stressed Out’ şarkısıyla en iyi pop ikili/grup performansı ödülünü kazanan Twenty One Pilots üyeleri, bu hareketi, ünlü olmadan önce Grammy’yi evde iç çamaşırlarıyla seyretmelerine gönderme olarak yaptıklarını açıkladı. “Birbirimize eğer birgün gerçekten Grammy kazanırsak sahneye şimdiki gibi iç çamaşırımızla çıkacağımıza dair söz verdik” dedi.
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Nisan 2016’da hayatını kaybeden Prince de Grammy gecesinde unutulmadı. Morris Day, The Time ve Bruno Mars birlikte performans sergileyerek Prince’i andı. Mars, siyah göz makyajı ve mor ceketiyle Prince’e benzerken, sanatçılar Prince’in ‘Let’s Go Crazy’ şarkısını seslendirdi. Beyonce ve Jay Z, diğer seyircilerle birlikte dans etti.
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İkiz bebeklerine hamile olan Beyonce’nin sahne performansı gecenin en akılda kalan anlarından oldu. Geceden iki ödülle dönen Beyonce, altın rengi kostümü içinde, ‘Love Drought’ ve ‘Sand Castles’ şarkılarını söyleyerek göz alıcı bir performans sergiledi.
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Beyonce’yi rap şarkıcısı eşi Jay-Z ve beş yaşındaki kızı Blue Iyv birlikte izleyerek tempo tuttu.