58 ilde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı 'çok yüksek risk' (kırmızı) kategorisindeki 58 ilde hafta sonu uygulanan, 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama, pazartesi günü (5 Nisan) sabah saat 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı, çok yüksek risk (kırmızı) grubunda yer alan 58 şehir için sokağa çıkma yasağı hatırlatmasında bulundu. Bakanlık, hafta sonu açık olacak işletmelerle ilgili kuralları da hatırlattı.

Buna göre Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu 58 ilde, sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'de sonlanacak.

İçişleri Bakanlığı yaptığı hatırlatmada kısıtlamalar sırasında hizmet verecek işletmeleri ise şu şekilde açıklandı:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre cumartesi veya pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi-pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cumartesi veya pazar günü 10.00- 20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Online sipariş firmaları da cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek."

Sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna olanlar

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle izinli olanlar şöyle listelendi: