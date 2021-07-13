58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 57. Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmalar için başvuruların, festivalin internet sitesinden yapılabileceğini açıkladı.

Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenleyeceklerini anlatan Böcek, festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın düzenleneceğini, toplam 1 milyon 400 bin lira ödül dağıtılacağını vurguladı.

Festivale internet sitesinden yapılacak son başvuru tarihinin 9 Ağustos olduğunu belirten Böcek, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen açık hava gösterimlerinin bu yıl da devam edeceğini kaydetti.

Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlendi, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek