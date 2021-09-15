58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak projeler belli oldu

Antalya Film Forum'u kapsamında gerçekleştirilecek "Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu" ve "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu"nda yarışacak projeler belli oldu. Bu kapsamda toplam 11 proje yarışacak.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sinemacıların projelerini geliştirmeleri için alan yaratan ve bağımsız yönetmen, yapımcı ve senaristleri ulusal ve uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan 4-6 Ekim'de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek Antalya Film Forum'un son iki platformu olan "Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu"nda sekiz proje, "Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu"nda ise üç proje yer alacak.

"Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu"nda yarışacak projeler şöyle: Yönetmenliği Sefa Öztürk'e, yapımcılığı Ekin Çalışır'a ait "Gülüşün Ömre Bedel", yönetmenliği Murat Eroğlu'na, yapımcılığı Meral Balık'a ait "Lodos'un Çocukları", yönetmenliği Onur Sefer'e, yapımcılığı Tilbe Cana İnan'a ait "Perşembe Gecesi Çok Karanlık", yönetmenliği ve yapımcılığı Ali Cabbar'a ait "Tohum", yönetmenliği Doğu Yaşar Akal'a, yapımcılığı Ali Kaan Ege'ye ait "Tussifed", yönetmenliği ve yapımcılığı Merve Kuş Mataracı'ya ait "Üç Metre", yönetmenliği Kenan Korkmaz'a, yapımcılığı Neval Uysal'a ait "Yağmurdan Sonra" ve yönetmenliği Sertaç Koyuncu'ya, yapımcılığı Diler Ercan'a ait "Yeryüzünden" isimli proje.

"Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu"nda 150 bin liralık ödül için yarışacak projeler ise şu şekilde: Senaryosu, yönetmenliği ve yapımcılığı Halit Eke'ye ait "Dünyamın Sonu", senaryosunu Selin Sevinç ile yazan Zeynep Köprülü'nün yönettiği, yapımcılığı Utku Zeka'ya ait "Suyun Yüzü" ile senaryosunu Emel Dam'ın yazdığı, yönetmenliği Ege Şirin'e, yapımcılığı Bahadır Alptekin'e ait "Tufan Taşı 'Özgürlüğe Uyanış". (AA)