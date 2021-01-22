570 bin liralık Galaxy S21 Ultra satışa sunuldu!

Rusya merkezli bir firma tarafından tamamen altın ile kaplanan Samsung Galaxy S21 Ultra'nın 570 bin lira fiyatla satışa sunulduğu açıklandı.

Rusya merkezli Caviar şirketi genellikle altın ve değerli taşlarla kaplı akıllı telefonlar üreterek ultra lüks tasarımlar ortaya çıkarıyor.



Altın ve benzeri değerli metaller kullanan firma iPhone ve Samsung'un amiral gemilerini normal fiyatlarının onlarca hatta yüzlerce katına satışa sunuyor.



Bunun son örneği Samsung Galaxy S21 Ultra modelinde ortaya çıktı. Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy S21 Ultra'nın Caviar tarafından yeniden tasarlanan versiyonu 570 bin TL fiyatla satışa sunuldu.

Kasası, parlak saf altından dekoratif öğelerle olumlu bir kontrast oluşturan S21 Ultra, dayanıklı PVD kaplamaya sahip. S21 Ultra modelinin dünya çapında tek parça olarak yer aldığı iddia ediliyor.