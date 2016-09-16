57 yaşından sonra seks kadına iyi geliyor, erkeğe yaramıyor!

Michigan State Üniversitesi'nde yaşları 57 ile 86 arasında değişen 2 bin 204 kişiyle yapılan araştırmaya göre, yaşlılıkta seks kadına iyi geliyor, erkeğe pek yaramıyor.

Yaş ilerledikçe seksüel ilişkinin insan sağlığına etkisi konusunda çok fazla bilimsel veri yokken, yapılan yeni bir araştırma bu konudaki tartışmalara yeni bir bakış açısı getirdi.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, sonuçları Toplum ve Sağlık Dergisi’nde (Journal of Health and Social Behavior) yayınlanan bu araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Genel anlamda kabul edilen görüş; düzenli ve kişileri mutlu eden bir cinselliğin herkes için faydalı olduğudur. Ancak yeni araştırmanın en son verileri, cinsiyete bağlı olarak değişmekle birlikte, elde edilen sonuçların bu genel kanaatin tam aksi tarafında yer aldığını göstermiştir.

Araştırma kapsamında, seksüel aktivitenin getirdiği kardiyovasküler riskler ya da faydalar değerlendirilerek, elde edilen veriler analiz edilmiştir.

Araştırmaya katılanların kardiyovasküler riskini değerlendirmek için; kalp atım hızı, yüksek tansiyon varlığı ve C reaktif protein miktarı kaydedilmiştir. Aynı zamanda kalp krizi, kalp yetmezliği ve inme gibi kalp damar hastalıkları da değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin toplanmasından sonra elde edilen sonuçların, beklentilerle tam örtüşmediği görülmüştür.

Popüler inanışın aksine, en az haftada bir kez ya da daha fazla seks yapan yaşlı erkekler, seksüel olarak aktif olmayan gruba göre ileriki beş yıl içinde iki kat daha fazla kardiyovasküler problemlerle karşılaşmaktadırlar.

Çalışmada artmış kardiovasküler riskin sebepleri ortaya konmamakla birlikte, bazı teoriler öne sürülmüştür. Bu teorilere göre, yaş ilerledikçe erkek daha zor orgazma ulaşır (duygusal ve tıbbi sebeplerden dolayı) ve bunun için çok çaba sarfetmesi gerekir. Bu çaba da stresi artırarak, kardiovasküler sisteme daha fazla yük binmesine sebep olur.”

Kadınlarda ise durum nerdeyse tam tersi. Op. Dr. Betül Görgen, yaşlılıkta seksin kadınlar üzerindeki etkileri hakkında şunları söyledi:

“Doyurucu ve memnun edici bir seks yaşantısı olan kadınların, yaşlarının ilerlemesine rağmen, takip eden beş yıl içinde kalp ve damarla ilgili sorunlarla karşılaşma olasılıkları düşük seyrediyor. Yani kaliteli bir seks yaşantısı kadını kalp ve damar hastalıklarından koruyor.

"Bu olumlu etkinin altında yer alan mekanizma ise ilişkinin duygusal boyutu ve psikolojisiyle alakalı. Çünkü yakın ve derinliği olan ilişki, duygusal ve sosyal açıdan adeta hayati öneme sahip bir kaynaktır. Stresi ve gerginliği azaltır, fizyolojik dengeyi sağlar ve kardiovasküler sağlığı korur.

"Bu fizyolojik destek kadın için daha önemlidir. Çünkü erkekler bütün ilişkilerde, kaliteye bakmaksızın, kadınlara göre çok daha fazla, kişisel kazanım sağlamaktadırlar. Oysa kadının aynı pozitif kazanıma ulaşması ancak iyi kalitede bir ilişki sayesinde olur.”