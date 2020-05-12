İkiz babası olan şarkıcı Sinan Özen: Kızım yoğun bakımda

Şarkıcı Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri oldu. Ünlü şarkıcı Sinan Özen kızının beş ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Bir kız bir erkek bebeği olan 57 yaşındaki Sinan Özen’in eşi doğumu şubat ayı sonunda yaptı. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızı Neva’nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva birçok ameliyat geçirirken Sanberk ise sağlıklı büyümeye devam ediyor.

Kızının beş kez ameliyat olduğunu söyleyen Özen, "Evet, iki tane evladımız oldu. Yüce rabbim bize nasip etti. Bir kız bir oğlumuz Neva ve Sanberk adında. Ne yazık ki kızımız biraz önemli bir süreçten geçiyor, yoğun bakımda. Bu süreç bizi çok üzdü, beşinci ameliyatımızı olduk. Bundan dolayı da kızımızın ameliyatı bitmeden ben size bu konuyla ilgili bilgi vermek istemedim. Sizlere teşekkür ediyorum, dualarınızı esirgememenizi diliyorum. Sağ olun bizi aradığınız için herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hastanede olan evlatlarını bekleyen annelere sabır ve güç versin diliyorum" açıklamasında bulundu.