57 kadın örgütünden ortak açıklama: Uykuların kaçsın ben ne zaman ifşa edileceğim diye!

Kadın örgütleri Leyla Salinger'in sosyal medya hesabından Hasan Ali Toptaş'ı ifşa etmesiyle başlayan süreç ile ilgili ortak açıklama yapıldı. Açıklamada kadınlar tacizleri yüksek sesle dile getirdikleri için kendini suçlamayacakları ve geri adım atmayacakları ifade edildi.

57 kadın örgütünden yapılan ortak açıklamada, “Hepimiz 8 Aralık gününden beri sosyal medyada başlayan büyük bir kadın isyanına tanıklık ediyoruz. Leyla Salinger’in Hasan Ali Toptaş hakkında attığı bir tweet ile başlayan ve kadın dayanışmasının gücü ile büyüyen bu eylem ile birçok taciz failinin isimleri tek tek ortaya döküldü. Binlerce kadın yıllardır yüksek sesle ifade edemediği, maruz bırakıldığı tacizleri anlattı ve sosyal medyada haykırdı; Uykuların kaçsın ben ne zaman ifşa edileceğim diye!” denildi.

Ayrıca açıklamada, “10 Aralık günü ise birçok edebiyatçının yanında Ankara’da yayınevi sahibi olan İbrahim Çolak’ın da taciz fiilleri ifşa oldu. Tacizi KABUL ETTİĞİNE ilişkin beyanlarını Twitter’da paylaşan fail intihar etti. Ardından twitter üzerinden arkadaşımız Leyla Salinger bu şahsın intiharının sorumlusuymuş gibi yüzlerce hesap tarafından hedef gösterildi” diye ifade edildi.

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Kadın örgütleri açıklamanın devamında şunları kaydetti:

“Hepimiz biliyoruz ki kadınlar tarafından tacize isyan hareketleri patriyarkal düzen tarafından her zaman bastırılmaya ve farklı yöntemlerle itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Bugün başlatılan bu linç kampanyası her kesimden kadının isyanı karşısında paniğe kapılan patriyarkanın isyanın sesini yükselten kadınlara ‘susacaksınız’ deme biçimidir”

Açıklamanın sonunda erkek şiddeti karşısında sessiz kalmayan her kadının yanında olacaklarını ve mücadeleden asla geri adım atmayacaklarını belirttiler.